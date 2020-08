Secondo quanto riferito da una tv locale del Wisconsin, collegata alla NBC, un dipendente Goodyear ha rivelato che la società ha emanato una nuova direttiva, di carattere "politico", di cui una foto che circola sui social media ne costituirebbe la prova.

L'immagine è quella di una diapositiva proiettata durante un corso di formazione finalizzato alla diversità, che mostra cosa per Goodyear è da considerare accettabile o meno in ambito aziendale.

Questo è l'elenco degli argomenti accettabili: Black Lives Matter (BLM), Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transgender Pride (LGBT).

Invece, temi inaccettabili, verso cui l'azienda ha tolleranza zero, sono: Blue Lives Matter, All Lives Matter, l'abbigliamento MAGA (Make America Great Again), slogan e materiale correlati alla politica.

Secondo il dipendente che ha scattato la foto, la diapositiva è stata presentata nello stabilimento di Topeka da un responsabile di area e proverrebbe dall'ufficio aziendale di Akron, Ohio.

Goodyear, contattata in merito alla diapositiva, ha rilasciato una nota in cui ribadisce che l'azienda si impegna a promuovere un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso in cui tutti i propri collaboratori possano dare il meglio di loro stessi in uno spirito collaborativo.

Come parte di questo impegno - prosegue la nota - permettiamo ai nostri associati di esprimere il loro sostegno all'ingiustizia razziale e ad altre questioni di equità, ma chiediamo loro di astenersi sul posto di lavoro, dal prendere posizione, in qualunque modo, a sostegno di campagne politiche qualunque sia il candidato o il partito politico.

Neanche il tempo che la notizia cominciasse a diffondersi che, immediatamente, Trump ha pubblicato sul proprio account social una nota in cui invita i suoi sostenitori a non acquistare più pneumatici Goodyear, suggerendo loro di comprare pneumatici migliori anche a prezzi più bassi:

Don’t buy GOODYEAR TIRES - They announced a BAN ON MAGA HATS. Get better tires for far less! (This is what the Radical Left Democrats do. Two can play the same game, and we have to start playing it now!). — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 19, 2020



Trump e chi lo consiglia sono ormai talmente fuori di testa da non comprendere neppure il significato delle notizie di cui vengono a conoscenza. Infatti, l'iniziativa Goodyear non è rivolta a nessun partito in particolare, bensì invita (impone?) i propri dipendenti a non fare propaganda politica - direttamente o indirettamente - per nessun partito e nessun candidato!

Trump non lo ha capito.