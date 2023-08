Una sublime esperienza di “Bontà e Gusto”

L’attesa è quasi finita. Preparatevi a immergervi in un viaggio sensoriale attraverso la cucina locale, ricca di gustosi sapori autentici, che celebra l'inaugurazione della 48esima Fiera del Fungo Porcino IGP di Borgotaro. La città, dunque, apre il sipario su un altro affascinante capitolo culinario: la Cena Inaugurale “Bontà e Gusto”. Quest’anno, l’evento di apertura si terrà venerdì 15 settembre 2023, alle ore 20:00, presso il ristorante Il Moretto Casa Tua, situato in Viale Vittorio Bottego, 11 a Borgo Val di Taro.

L'evento segna l'inizio di una festa fungaiola che durerà per tutto il weekend, una ricorrenza annuale dedicata alla ricchezza micologica del territorio e al suo patrimonio gastronomico unico. Il suggestivo scenario dei boschi circostanti farà da cornice a una serata all'insegna delle eccellenze culinarie locali e regionali.

Gli ospiti avranno l'opportunità di gustare una vasta selezione di piatti raffinati e creativi, tutti realizzati con funghi freschi raccolti nei dintorni.

Un menù straordinario che celebra tradizione ed eccellenza locali

L’atmosfera sarà carica di aspettative, con ospiti provenienti da tutto il territorio e oltre, riuniti per condividere la passione per la gastronomia, la cultura locale e il mondo affascinante dei funghi. Il sorprendente menù è stato creato per celebrare le delizie locali e le eccellenze culinarie.

L’esperienza inizierà con una selezione di antipasti irresistibili: Prosciutto di Parma DOP, Coppa di Parma IGP e Salame di Felino IGP, accompagnati da un crostino che esalta il profilo del fungo di Borgotaro IGP. La degustazione sarà completata da Parmigiano Reggiano DOP e torte tipiche Valtaresi, di patate bianche con porro, erbe tipiche di Borgotaro, riso e zucchine di Bedonia.

L’emozionante viaggio culinario continuerà con primi piatti in cui il Parmigiano Reggiano DOP gioca un ruolo da protagonista. Gli ospiti saranno deliziati da un Risotto al fungo di Borgotaro IGP e da tortelli di patate farciti con il prelibato fungo locale. Un sorbetto al limone separerà i primi piatti dai secondi, che saranno altrettanto spettacolari. Un arrosto di vitello Valtarese si unirà al Fungo IGP di Borgotaro fritto e al roast beef, accompagnati da patate arrosto e insalata.

La cena inaugurale culminerà con un dolce finale che cattura la nostalgia della tradizione: il latte in piedi della nonna, affiancato da una fresca macedonia ai frutti e fragoline di bosco, un inno ai sapori della natura.

Per completare questa esperienza gustativa, una selezione di vini dell’Azienda Agricola Il Casello Bacedasco Basso (Piacenza) accompagnerà sapientemente ciascun piatto. L’acqua, il caffè e i liquori saranno a disposizione per soddisfare ogni desiderio.

Questo evento non solo celebra la tradizione, ma sottolinea anche il ruolo cruciale della Fiera del Fungo Porcino IGP di Borgotaro nell'attrarre visitatori e sostenere l'economia locale.

L'evento continua nei prossimi giorni con un calendario ricco di appuntamenti imperdibili, spaziando dalla degustazione di prelibatezze culinarie all'esplorazione delle bellezze naturali circostanti: https://www.sagradelfungodiborgotaro.it/programma/

Informazioni e prezzi

L’ingresso a questa cena inaugurale è fissato a soli euro 35. Gli ospiti sono invitati a garantirsi il proprio posto attraverso l’acquisto in prevendita, fino a esaurimento posti.

Per prenotazioni e ulteriori informazioni è possibile contattare l’UIT di Borgotaro al numero 0525 96796 o il Ristorante Il Moretto Casa Tua al numero 377 3882266.