Oltre alle sculture situate nella Corte Ottagonale, i Musei Vaticani ospitano centinaia di altre affascinanti statue.

Il Museo Pio Clementino

Le sculture papali originali erano ospitate nell'allora Cortile delle Statue (ora noto come Corte Ottagonale), ma nel XVIII secolo non era più sostenibile mantenere la collezione in continua crescita in quel cortile, poiché la collezione era drammaticamente aumentata di dimensioni negli anni a causa sia di donazioni che di scavi archeologici. Così, papa Clemente XIV Ganganelli, seguito da papa Pio VI Braschi, trasformò le stanze del Palazzo del Belvedere in un museo per ospitare la collezione papale di scultura romana antica. Questo museo è oggi conosciuto come Museo Pio Clementino, in onore dei suddetti papi.

Sala delle Muse

La Sala delle Muse fu ridisegnata con l'intento di ospitare le statue rinvenute presso la Villa di Cassio nei pressi di Tivoli (è ormai opinione comune che la cosiddetta Villa di Cassio non fosse effettivamente di proprietà di Cassio). Queste sculture risalgono al II secolo d.C. e includevano diverse (ma non tutte e nove) muse. Sfortunatamente, alcune delle sculture trovate nella villa furono irrimediabilmente modificate dai restauratori del XVIII secolo nel tentativo di completare l'insieme delle nove Muse, inclusa una scultura che fu riproposta come la musa Euterpe.

Le muse erano divinità minori che impartivano i loro doni di musica, poesia e danza a uomini e dei, permettendo a entrambi di dimenticare i loro problemi perdendosi nell'arte. Opportunamente, le Muse erano le figlie della titana Mnemosyne (cioè la memoria) e del re degli dei, Zeus.

Il soffitto a volta della sala rispecchia fedelmente l'omonima sala. Dipinto da Tommaso Conca, il soffitto raffigura sia Apollo che le Muse che ispirano sforzi artistici. Apollo è incluso insieme alle Muse perché era comunemente associato alla musica, in particolare a uno strumento noto come lira. Secondo il mito, il dio Hermes, l'inventore della lira, la offrì ad Apollo dopo essere stato sorpreso a rubare il bestiame di Apollo.

L'ultimo, e secondo alcuni il più importante, pezzo della Sala delle Muse è noto come Torso del Belvedere. Il Torso del Belvedere (così chiamato per la sua collocazione originale nel Cortile del Belvedere del Vaticano) risale al I secolo a.C. e deve gran parte della sua fama all'ammirazione di Michelangelo per esso. Durante e dopo il Cinquecento, infatti, il Torso del Belvedere divenne il modello per nudi in molteplici opere, tra cui la figura del Cristo di Raffaello nella sua Visione di Ezechiele e Il Pensatore di Auguste Rodin.

La Sala Rotonda

La Sala Rotonda era basata sulla volta emisferica del Pantheon. In effetti, il soffitto a volta è apparentemente strutturalmente identico (anche se un po' più ornato) a quello del famoso tempio degli Dei.

I mosaici pavimentali della Sala Rotonda sono degli inizi del III secolo d.C. mentre la vasca di porfido al centro della sala si trovava probabilmente in una piazza romana imperiale. L'Eracle d'oro ospitato in una delle nicchie di questa stanza è stato trovato sdraiato orizzontalmente e coperto da una pietra con le lettere F.C.S., che sta per Fulgur Conditum Summanium, tradotto come "nascosto dal flusso di fulmini". Così, gli storici hanno dedotto che fosse stata data una sepoltura rituale, che era consuetudine per i romani fare per le statue colpite da un fulmine.

Galleria dei Candelabri

La Galleria dei Candelabri ospita Il Guerriero Persiano, che è raffigurato con indosso un berretto frigio con il sopravvento che impugna la spada. Quest'opera è probabilmente una copia romana di un bronzo greco realizzato per celebrare la vittoria greca sui Persiani nella battaglia di Maratona nel 490 a.C. Presumibilmente, un ateniese corse da Maratona alla città di Atene (circa 25 miglia) per portare la notizia della sconfitta persiana.

La nuova ala

L'Ala Nuova è stata costruita per ospitare le opere che Napoleone aveva sottratto al Vaticano, ma che la Francia ha poi restituito. Collega il Museo Chiaramonti alla Biblioteca Apostolica ed è stato progettato per ricreare lo spazio per il quale le opere sono state originariamente create. Uno dei pezzi più famosi del Nuovo Ala, Augusto da Prima Porta (I sec. d.C.), è una statua di Augusto rinvenuta nella Villa di Livia.

Si nota uno strano bambino attaccato alla gamba di Augustus. Bene, quello strano bambino è stato probabilmente progettato per promuovere la presunta discendenza divina di Augusto dalla dea Venere. Gli storici hanno identificato il bambino con Cupido, figlio di Venere, anche perché cavalca un delfino, animale strettamente legato a Venere, che in un mito nasce dal mare.

La famiglia Julii (cioè la famiglia di Giulio Cesare e del suo pronipote/figlio adottivo, Augusto) sosteneva di discendere dal troiano Enea, che si presumeva fosse disceso dalla dea Venere. E quindi, il figlio di Venere Cupido è stato probabilmente incluso in questo pezzo per enfatizzare i legami di Augusto con la divinità.

C'è Nilo, che è una copia romana del I secolo d.C. di un originale greco. L'opera personifica il fiume Nilo come un uomo anziano mentre l'Egitto è rappresentato da una sfinge, che sostiene il Nilo. Sedici bambini corrono lungo la cima del Nilo; secondo lo storico romano Plinio il Vecchio, i bambini rappresentano i sedici cubiti d'acqua con cui il Nilo sale per la sua piena annuale. È interessante notare che questo pezzo è stato al centro di una debacle internazionale tra Italia e Francia all'inizio del XIX secolo. A quanto pare, l'imperatore Napoleone amava molto l'arte italiana e durante la sua invasione dell'Italia requisì diversi pezzi (incluso il Nilo) e li inviò al Louvre. Dopo la sconfitta di Napoleone a Waterloo, il Papa chiese ai francesi di restituire l'opera d'arte in Vaticano. I francesi, riluttanti a restituire questo tesoro, offrirono al papa uno statuto nudo di Napoleone come compenso. Il Papa, ovviamente non desideroso di possedere un colossale statuto nudo di un invasore straniero rovesciato, ha rifiutato l'offerta e ha chiesto indietro il Nilo. Come dimostrato, i francesi acconsentirono.

Anche qui c'è una statua di Sileno e il bambino Dioniso (sì, quel Dioniso; anche gli dei del vino e il baccanale erano bambini a un certo punto). In omaggio all'eventuale ambito celeste del bambino, il ramo che sostiene i due è decorato con viti. Sileno è variamente descritto come padre adottivo, compagno e/o tutore di Dioniso, a seconda della fonte. Questa statua, come al solito, è una copia romana di un originale greco (gli antichi romani avevano alcuni seri problemi di appropriazione - rubare miti, opere d'arte, ecc.) E risale al II secolo d.C. circa.

Con il contributo di Le Pietre Srl