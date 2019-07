Benny Camaro, un remix per Audax assieme a Robbie Rivera

Benny Camaro non si ferma un attimo. Da qualche tempo è uscito un suo remix di "Rave All Night" su Run DBN Records. In realtà non è un lavoro che Camaro, uno dei talenti che da tempo collaborano con l'agenzia italiana KUMUSIC, ormai un punto di riferimento internazionale, ha realizzato da solo.

E' un remix che il dj producer napoletano ha condiviso, come tanta altra musica, con una leggenda della musica da ballo come Robbie Rivera. La versione di Camaro e Rivera un viaggio musicale elettronico pieno di energia ma pure di magia. "Rave All Night" infatti non è una semplice traccia. E' una vera canzone perfetta per emozionarsi.

Il remix è stato trasmesso, tra le altre, da Radio Laser, Kiss FM Australia, Radio Brescia Sette, Air Gay Radio. Tra i tanti progetti che coinvolgono Benny Camaro c'è Music Reunion, una diretta Instagram dedicata alla musica da ballo che l'artista fa dal suo profilo ogni martedì. Si ascoltano le nuove tracce e si capisce quali hanno potenziale…



Ecco di seguito un estratto di una recente intervista di Benny Camaro.

Che rapporto hai con la musica quando non lavori? Cosa ascolti al mattino, di sera, di notte?

Non conosco un altro modo per descrivere questo rapporto se non descrivere me stesso, io respiro di Musica, non posso farne a meno, mi ha salvato la vita, mi ha tolto dai periodi bui della mia infanzia. La Musica è l'unica emozione o cosa per cui sarei disposto a morire. Ascolto tutto, mi piace trovare connessioni con i vari generi (...) non c'è una scaletta o una tipologia precisa, è il modo di vivere ogni giorno che ti fa scegliere la colonna sonora del momento durante l'esistenza.

#OUTNOW on RUN DBN Records

Robbie Rivera & Benny Càmaro Remix

Audax Music - 'Rave All Night'

Traxsource: http://bit.ly/2Nr8Fxx

Beatport: http://bit.ly/2Ns6UjL