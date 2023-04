Ma che problema hanno questi? Non ci sarebbe niente di strano o particolare nell’essere di destra; di una destra conservatrice e anche ultra-conservatrice.

In tutti i paesi del mondo ci sono partiti di destra e ci sono anche riferimenti ideologici a cui rifarsi. Che problema hanno a essere semplicemente di destra senza doversi rifare a simboli, slogan e altri armamentari, o ricorrere ad acrobazie verbali per difendere una esperienza storica di fatto fallimentare.

C’è quello che gli va per traverso dover ora commemorare le vittime delle Fosse Ardeatine, e allora tira fuori i partigiani vigliacchi e la banda musicale dei poveri pensionati del Battaglione Bozen.

C’è quell’altro che vuole mettere al bando le parole straniere e tornare magari a dire brioscia e sciampagna e insalata tricolore e blaterare di sovranità alimentare. E ogni giorno ne salta fuori uno di questi scemi di guerra con un’altra pensata del genere.

Cos’è, senza queste trovate hanno paura che gli altri non li riconoscano come gente di destra?

Ma che problema hanno a essere di destra, dura e pura, senza dover per forza giocare a fare i fascisti; che è anche finita male in passato per quelli e c’è poco da vantarsene con quello che hanno combinato. E poi questi non ci assomigliano neanche a quelli veri, quelli si che erano cattivi veri, loro sono solo delle caricature alla maniera dei fascisti su Marte.

Che cavolo c’entra il fascismo al giorno d’oggi se non nelle teste vuote di persone che non sono neanche capaci a essere di destra, punto e basta senza dover sporgere il mascellone! E vedi un po’ che ci tocca perder tempo, e da uomo di sinistra mi tocca pure dover separare io la destra vera da questi ciaparat!!!



N.B. Ciaparat: espressione piemontese che significa.. acchiappa di topi.