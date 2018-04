Mini tour in moto domenica 8 aprile ai piedi della Giara di Gesturi

In moto fino alla Giara di Gesturi, tra mini creature, storia e cultura di una regione unica e incontaminata. Tutto questo in un solo giorno, dalla mattina alla sera, in un mini mototour da bere tutto d’un fiato.



Ai piedi della Giara di Gesturi

Un altopiano che conserva il suo aspetto originario, con le particolarità che lo rendono unico nel panorama mondiale. Un tour di medio chilometraggio per un’esperienza dolcemente spensierata, per immergersi e ammirare una natura unica. Numerose le attrazioni che rendono questa esperienza indimenticabile: il tema centrale è infatti Sa Jara Manna, l’altopiano più imponente dell’isola, famoso per essere abitato da una rara specie di piccoli cavalli. E piccolo (12 millimetri) è anche il Lepidurus, un crostaceo predatore vecchio di 200 milioni di anni che popola le pozze d’acqua stagnante della Giara di Gesturi, in cui trova il suo habitat ideale sul fondo fangoso dei paùli.