UNA BREVE PREMESSA

L'idea di tradurre quasi letteralmente quanto suggerisce NHS (National Helath Service, il servizio sanitario nazionale del Regno Unito), nasce dalla percezione che l'Italia sia ben distante da ambiziosi obiettivi come quello di allontanare, il più possibile, le persone dal vizio del fumo.

Lo dimostrano le inefficaci propagande, il fatto che il nostro paese sia tra i maggiori esportatori di tabacco (la materia prima) e non per ultimo, il solido presidio di Philip Morris, una delle maggiori compagnie del tabacco a livello mondiale.



A CHI E' INDIRIZZATO IL POST

Il post ha lo scopo di porsi come alternativa alle continue campagne mediatiche che, molto spesso, forniscono informazioni fuorvianti. E' indirizzato ai fumatori intenzionati a smettere di fumare che con la sola forza di volontà o con altri rimedi hanno visto fino ad oggi il vanificarsi dei loro tentativi di abbandono del fumo.

Partiamo! Di seguito l'estratto del testo redatto da NHS, tradotto e lievemente rivisitato, per renderlo il più possibile compatibile con lo scenario italiano.



COSA SONO LE SIGARETTE ELETTRONICHE E COME FUNZIONANO

Una sigaretta elettronica è un dispositivo che consente di inalare vapore anziché fumare.

Le sigarette elettroniche non bruciano tabacco e non producono catrame o monossido di carbonio, due degli elementi più dannosi nel fumo di tabacco.

Funzionano riscaldando un liquido che in genere contiene nicotina, glicole propilenico, glicerina vegetale, eventuale acqua bidistillata ed aromi.

L'uso di una sigaretta elettronica è noto come svapo.



QUALI TIPI DI SIGARETTA ELETTRONICA ESISTONO?

Sono disponibili diversi modelli:

I Cigalike sono simili alle sigarette di tabacco e possono essere usa e getta o ricaricabili.

sono simili alle sigarette di tabacco e possono essere usa e getta o ricaricabili. Le Vape pen hanno la forma di una penna o di un tubicino, con un serbatoio per conservare l'e-liquid, resistenze sostituibili e batterie ricaricabili.

hanno la forma di una penna o di un tubicino, con un serbatoio per conservare l'e-liquid, resistenze sostituibili e batterie ricaricabili. I sistemi a Pod sono dispositivi ricaricabili compatti, spesso a forma di chiavetta USB o sassolino, con capsule di e-liquid.

sono dispositivi ricaricabili compatti, spesso a forma di chiavetta USB o sassolino, con capsule di e-liquid. Le mod sono disponibili in diverse forme e dimensioni, ma sono generalmente i più grandi dispositivi per sigaretta elettronica. Hanno un serbatoio ricaricabile, batterie ricaricabili di maggiore durata e potenza variabile.



COME FACCIO A SCEGLIERE LA SIGARETTA ELETTRONICA GIUSTA PER ME?

Una sigaretta elettronica ricaricabile con un serbatoio ricaricabile fornisce nicotina in modo più efficace e rapido rispetto a un modello usa e getta ed è probabile dia una migliore possibilità di smettere di fumare.

Se sei un fumatore moderato , potresti provare una CigaLike (sistema simile a una sigaretta), una Vape pen od una pod.

, potresti provare una CigaLike (sistema simile a una sigaretta), una Vape pen od una pod. Se sei un fumatore accanito , è consigliabile provare una vape pen, un sistema a pod od una mod.

, è consigliabile provare una vape pen, un sistema a pod od una mod. È anche importante scegliere la giusta forza in termini di nicotina nell' e-liquid, per soddisfare le tue esigenze.

Un negozio di vaporizzatori specializzato può aiutarti a trovare il dispositivo ed il liquido più adatti.



LA SIGARETTA ELETTRONICA MI AIUTERA' A SMETTERE DI FUMARE?

L'uso di una sigaretta elettronica può aiutarti a gestire le tue voglie di nicotina. Per ottenere il meglio da esso, assicurati di usarlo quanto necessario e con la giusta forza di nicotina nel tuo e-liquid.

Un importante studio clinico nel Regno Unito pubblicato nel 2019 ha rilevato che, se combinato con il supporto di esperti "face to face", le persone che usavano sigarette elettroniche per smettere di fumare avevano il doppio delle probabilità di successo rispetto alle persone che usavano altri prodotti sostitutivi della nicotina, come cerotti o gomme.

Non otterrai completi benefici dallo svapo a meno che non smetti completamente di fumare sigarette.



QUANTO SONO SICURE LE SIGARETTE ELETTRONICHE?

In Italia, come anche nel resto dell'Europa, le sigarette elettroniche sono rigorosamente regolamentate per sicurezza e qualità.

Non sono completamente esenti da rischi, ma comportano una piccola parte del rischio delle sigarette.

Non producono catrame o monossido di carbonio, due degli elementi più dannosi nel fumo di tabacco.

Il liquido ed il vapore contengono alcune sostanze chimiche potenzialmente dannose che si trovano anche nel fumo di sigaretta, ma a livelli molto più bassi.



E I RISCHI DELLA NICOTINA?

Sebbene la nicotina sia la sostanza che crea dipendenza nelle sigarette, è relativamente innocua.

Quasi tutto il danno del fumo deriva dalle migliaia di altre sostanze chimiche presenti nel fumo di tabacco, molte delle quali sono tossiche.

La terapia sostitutiva della nicotina è stata ampiamente utilizzata per molti anni per aiutare le persone a smettere di fumare ed è un trattamento sicuro.



E' SICURO UTILZZARE LE SIGARETTE ELETTRONICHE IN GRAVIDANZA?

Sono state condotte poche ricerche sulla sicurezza delle sigarette elettroniche in gravidanza, ma è probabile che siano molto meno dannose per una donna incinta e per il suo bambino rispetto alle sigarette.

Se sei incinta, i prodotti NRT con licenza come cerotti e gomme da masticare sono l'opzione consigliata per aiutarti a smettere di fumare.

Ma se ritieni che l'uso di una sigaretta elettronica sia utile per smettere e rimanere senza fumo, è molto più sicuro per te e il tuo bambino che continuare a fumare.



RAPPRESENTANO UN RISCHIO DI INCENDIO?

Ci sono stati casi in cui le sigarette elettroniche sono esplose o hanno preso fuoco. Nella maggioranza per disattenzione od un utilizzo non propriamente corretto.



IL VAPORE PASSIVO E' DANNOSO PER GLI ALTRI?

Ad oggi non esistono prove che lo svapo causi danni alle altre persone intorno a te.

Ciò è in contrasto con il fumo passivo, noto per essere molto dannoso per la salute.



LA SIGARETTA ELETTRONICA E' UN PRESIDIO MEDICO? POSSO OTTENERLA DAL SERVIZIO SANITARIO?

Le sigarette elettroniche non essendo un presidio medico non possono essere rilasciate dal SSN o prescritte tramite ricetta dal medico di famiglia.

Puoi acquistarle nei negozi specializzati, in alcune farmacie o su Internet.