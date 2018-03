Svolta Rosa

Un tandem tutto rosa per Forza Italia: Anna Maria Bernini capogruppo al Senato, Maria Stella Gelmini capogruppo alla Camera, Maria Elisabetta Alberti Casellati alla Presidenza del Senato.

Per Forza Italia si parlava già da giorni di far eleggere nei ruoli chiave del Parlamento figure al femminile e così è stato.

Questa pattuglia tutta rosa della politica fa da contraltare ad un periodo in cui nella cronaca si parla di violenza, mobbing, molestie che riguardano il mondo femminile, in cui le donne, dopo anni, ancora non riescono ad esser viste alla pari dei colleghi maschi, e quando rivestono un ruolo chiave in un'azienda, c’è chi sotto sotto crea loro ostacoli e nemici.

Per le donne, ricoprire cariche istituzionali, nonostante in Parlamento le quote rose non abbiano portato ad eleggere una percentuale alta di donne, è molto importante: significa dare una speranza.

All'interno di Forza Italia si parla di Mara Carfagna come vicepresidente della Camera, un nome forte, importante, sempre impegnata contro la lotta alla violenza di genere. Questo sarebbe per tutte quelle persone che subiscono o hanno subito questo tipo di reato un segnale forte per modificare o far meglio attuare le leggi già esistenti al riguardo.

Che questo "spicchio" rosa sia un inizio di cambiamento per questa società.