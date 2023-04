Essere o diventare un imprenditore non è facile, perché oltre ai successi si possono incontrare anche periodi di stop, nei quali è possibile perdere la motivazione.

L'autostima e la spinta che caratterizzano un imprenditore sono cose fondamentali, che si possono anche esercitare. Chi gestisce un'attività autonoma, prende decisioni, fa delle scelte, e nella maggior parte dei casi lo fa seguendo il proprio istinto, e senza l'ausilio di nessuno.

Momenti di stress sono quasi fisiologici nella vita di un imprenditore, ma vediamo come resistere al calo dell'autostima e spingere sui punti di forza.

La cultura degli errori

Alcuni esperti e molti imprenditori di successo sposano in pieno la tesi che per avere successo, bisogna aumentare il numero degli insuccessi. Ciò vale molto quando si inizia un'attività nuova. L’errore va analizzato. Bisogna chiedersi se lo si commette commesso all’inizio di una nuova avventura lavorativa, se è conseguente a poca esperienza o competenza, se è frutto di disattenzione e così via. In questo modo gli errori si possono analizzare e mettere in campo soluzioni adeguate.

Business plan e la sua importanza

Redigere un buon Business plan non ha solo una valenza strategica, ma serve soprattutto a fissare gli obiettivi, e ciò è di fondamentale importanza anche per la motivazione. Gli obiettivi devono essere raggiungibili. Un’altra delle difficoltà che un imprenditore deve affrontare sono i pensieri negativi. Non bisogna farsi guidare da questi ultimi, una mente sotto pressione tende a cedere alla negatività. Ogni giorno ci si può allenare e attraverso alcune tecniche tenere alla larga negatività e paure. Accettare i cambiamenti, vedere oltre le difficoltà sono ottimi esercizi di autostima.

Aree su cui lavorare:

Organizzazione;

Gestione degli errori;

Curare la propria immagine;

Mens sana in corpore sana: fare attività fisica;

Informazione e comunicazione;

Fissare obiettivi raggiungibili;

Non procrastinare;

Immagine di sé

Oggi gli imprenditori hanno numerosi strumenti a disposizione, e tante attività che possono anche delegare. La propria attività, spesso entra nei social network, dove spesso si interloquisce con i clienti, e ciò può diventare una spinta a migliorare i propri servizi o prodotti. Inoltre, vi sono realtà che fungono da circuiti, come ad esempio, B-Rewards.com, un network che permette alle imprese di entrare come Partner e usufruire di diversi servizi dedicati: e-commerce, social network, comunicazione, articoli blog, cashback, sistemi di fidelizzazione, cardback ecc.

Tali circuiti permettono agli imprenditori di trovare soluzioni e poter gestire le proprie problematiche con l'ausilio di professionisti e servizi sempre aggiornati.