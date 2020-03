Poco importa che il mondo, compreso il Regno Unito, stiano affrontando una delle più imponenti crisi sanitarie degli ultimi secoli. Incuranti della situazione a Londra, con la Regina Elisabetta II (nonna) in quarantena, il Principe Carlo d’Inghilterra (padre) anch'egli in quarantena e positivo al coronavirus, il Principe William (fratello) che insieme alla moglie regge la Corona Britannica in questo momento di crisi, hanno pensato bene che la loro priorità fosse quella di trasferirsi a Los Angeles.

L’ennesimo passo falso da parte dei Duchi di Sussex, sempre più in caduta libera nei consensi dei sudditi britannici.

Il trasloco dal Canada agli Stati Uniti d’America, e più precisamente nella città natale di Meghan, è dovuto al nuovo lavoro di lei per la Disney. Meghan Markle, infatti, ha firmato un contratto con la multinazionale dell'entertainment più importante al mondo per doppiare un documentario naturalistico che andrà in onda sulla nuova piattaforma televisiva Disney+.

E pensare che tempo addietro, i Duchi di Sussex avevano detto che non avrebbero messo piede negli Stati Uniti d’America sino a quando Donald Trump sarebbe stato Presidente. Una delle loro tante retromarce come quella sulla difesa dell’ambiente, perché per il trasloco hanno utilizzato un jet privato.

Alla fine, quello che in molti ipotizzavano, ovvero che fosse la Markle a tenere al guinzaglio Harry, si sta rivelando la realtà.