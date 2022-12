Vasto 2022. Stato delle strade. Abbandono del centro storico. La sanità in ginocchio. Mancanza di manutenzione del verde. Traffico e viabilità. Il lavoro. Abbandono di periferia e frazioni. Cimitero, pensiline, bagni pubblici, semafori, marciapiedi, barriere architettoniche, strisce stradali, sicurezza, ecc. ecc. Erano immaginabili. Ma sono anche un concreto e non astratto programma politico di base, di cui tutti i politici in varie cariche attuali hanno messo nei loro programmi.

I vastesi sanno con precisione millimetrica, ovviamente, quali siano i problemi della città. Perché vivono la loro città. Ovviamente sanno anche benissimo che per risolvere questi problemi di manutenzione bisogna spingere sul volano del progetto e del futuro. E alla domanda “quali siano i problemi principali della città” rispondono come farebbe chiunque.

Be’, vi è stato sopra elencato. Ai super furbi di turno può sembrare un problema banale, ma chi non lo ha pensato muovendosi in giro per la città? E sono talmente esasperati che a percepirlo è arrivato il 39,2% dei vastesi... quasi il 40%. Un dato altissimo.

La giunta comunale cosa fa? Dorme. Il sindaco, nonché presidente della provincia, cosa fa? Dorme. Allora svegliatevi se tenete a cuore la vostra città.

questo lo rivolgo anche a qualche giornalista che per paura di perdere l lavoro crede che il mo articolo sia un attacco personale dicendomi " non lo pubblico perché per me è un attacco sterile.. " io invece penso che hai diritti dei cittadini ogni lamentela non è sterile ma difesa dei diritti.



Orlando Palmer

Segretario provinciale

Ass. Mov. IUSTITIA NOVA