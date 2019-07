Sant'Andrea ci perdonerà

Un evento che si ricorderanno per molto tempo.

A Santa Maria Capua Vetere è domenica 30 Giugno e nel rione Sant'Andrea, nel pomeriggio allo Sporting Club Sant'Andrea del sig. Zigurella, si è svolto un quandrangolare C5 per inaugurare la nuova associazione polisportiva "A.S.D. ANDREOLANA SPORT".

Inizio 18.30, un po' presto ma le partite da giocarsi sono quattro, e bisogna iniziare presto, fa caldo, acqua e bibite fresche sono a disposizione di tutti. Calcio di inizio e le quattro squadre si affrontano tra loro, mentre giocano il primo tempo si contano già molte persone a condividere questo evento, anche l'Assessore allo Sport, la Signora Claudia Imparato.

I cappellini della asd andreolana, i palloncini, le t-shirt, le bandiere... riempiono di colori tutto il complesso sportivo.

Complesso circondato dai manifesti e dai fascioni degli sponsor, a cui va un enorme ringraziamento. Intanto i cittadini continuano ad arrivare, sempre più numerosi, e molto più delle nostre aspettative.

La serata continua con la sfida tra il quarto e il terzo posto, e tra il primo e il secondo posto, più agguerriti che mai gli atleti danno il meglio di se stessi, quattro partite che gli appassionati hanno definito incredibili, per professionalità, correttezza, destrezza e amicizia.

La finale vede tutti i giocatori ricevere una medaglia, in ricordo della stupenda giornata, i capitani ricevono la coppa, in ordine di classifica, quattro stupende coppe in ceramica. L'operatore del canale Sport Capri Event, intervista il Presidente della Asd Andreolana Sport Giovanni Andreozzi, il presidente della US Acli Antonio Lombardi, l'assessore Claudia Imparato, ed alcuni dirigenti e fondatori dell'associazione.

Ma la serata non si è conclusa, anzi, è appena iniziata, con l'apertura del buffet, pizze, rustici, frittatine, panini napoletani, e molto altro, bibite a volontà, per combattere la serata calda, e subito dopo, il taglio della torta e dolci a volontà. Certo si è fatto un poco tardi, ma Sant'Andrea si ricorderà della ASD ANDREOLANA SPORT.