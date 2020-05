I metereorologi del 45° squadrone meteorologico dell'Aeronautica americana stanno mantenendo l'incertezza sul lancio del Falcon 9 di che porterà nello spazio la navetta Crew Dragon, entrambi prodotti dalla SpaceX di Elon Musk, con a bordo i due astronauti della Nasa che domenica dovrebbero trasferirsi sulla Stazione Spaziale Internazionale.

Ancora vi è il 50% delle possibilità sia per la partenza che per un nuovo rinvio. Ma il conto alla rovescia prosegue regolarmente nella Firing Room 4 nel Launch Control Center del Kennedy Space Center, mentre dopo il lancio, le comunicazioni saranno gestite dal centro di controllo missione di SpaceX a Hawthorne, in California.

Le condizioni meteo, per ora indicano un "no go", ma i meteorologi prevedono che potrebbe esserci una diminuzione della pioggia nei prossimi minuti. Il prossimo step per prendere una decisione sul lancio sarà prima delle operazioni di caricamento del propellente, che inizieranno intorno alle 20:47, circa 35 minuti prima dell'accensione del razzo.