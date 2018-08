“Le Fidele” del regista belga Michaël R. Roskam dal 6 settembre al cinema

Uscirà nei cinema il prossimo 6 settembre “Le Fidele”, film del regista belga Michaël R. Roskam distribuito da Movies Inspired.



La storia del film si ispira all’ambiente del crimine nel Belgio degli anni novanta e dei primi anni del duemila, dove le mogli dei gangster erano celebri quasi quanto i loro mariti, e i loro amori leggendari.

Quando Gino e Bénédicte si incontrano è per entrambi un colpo di fulmine, un amore a prima vista totale, appassionato. Ma Gino nasconde un segreto di quelli che mettono in pericolo sia la sua vita che quella delle le persone che lo circondano.

E così, Gino e Bénédicte dovranno battersi contro tutti, contro la ragione e contro i loro propri errori per poter restare fedeli al loro amore.



Questi gli interpreti

Gino «Gigi» Vanoirbeek ........ MATTHIAS SCHOENAERTS

Bénédicte «Bibi» Delhany .... ADÈLE EXARCHOPOULOS

Serge Flamand ..................... JEAN-BENOÎT UGEUX

Freddy Delhany ..................... ERIC DE STAERCKE

Younes Bouhkris ................... NABIL MISSOUMI

Bernard «Nardo» Delhany ... THOMAS COUMANS

Sandra .................................. NATHALIE VAN TONGELEN

Eric Lejeune ......................... FABIEN MAGRY

Bezne .................................... KEREM CAN

Direttore del carcere ............ SAM LOUWYCK

Direttore della banca ............ STEFAAN DEGAND