Il rapporto esistente tra il consumo di alcool e alcuni tipi di cancro quali quelli delle prime vie digerenti (bocca, faringe), dello stomaco e dell'esofago è abbastanza chiaro. L'alcool, secondo l'International Agency for Research on Cancer è classificato un agente cancerogeno appartenente al gruppo 1.

Se però il meccanismo d’azione è abbastanza chiaro per quanto riguarda i tumori dello stomaco, dell’intestino e del fegato, per il carcinoma della mammella a oggi non è ancora stato identificato un legame convincente.

Sappiamo che il carcinoma della mammella è una patologia multifattoriale derivante dall’interazione tra fattori genetici, fattori ambientali e risposta immunitaria; in definitiva numerosi fattori di rischio, sia immodificabili che modificabili, contribuiscono all’insorgenza di questo tipo di tumore.

Tra i fattori di rischio modificabili, quindi evitabili, troviamo gli stili di vita disfunzionali quali scorrette abitudini alimentari, fumo, scarsa attività fisica e consumo eccessivo di alcol.

Ma i meccanismi con cui l’alcol incrementa il rischio di sviluppare un tumore al seno sono a tutt’oggi ancora incerti e controversi. E’ ampiamente dimostrato che il consumo di alcol può compromettere l’assorbimento di folati ed i folati sono coinvolti nella metilazione e nella riparazione del DNA.

L’ipometilazione del DNA, promuovendo la traslocazione cromosomica, la delezione, la duplicazione e l’instabilità genomica, può essere quindi un fattore di carcinogenesi nella regolazione dell’espressione genica. Alcuni studi prospettici di coorte indicano che l’elevato introito di alcol, in combinazione con un basso apporto di folato, è associato ad un alto rischio di insorgenza di cancro della mammella.

Inoltre l'etanolo potenzia l'azione degli estrogeni e l’esposizione cumulativa ad essi è un potente fattore di rischio per il tumore al seno.

Recentemente, infine, i ricercatori dell’Università di Houston hanno dimostrano che l'alcol aumenta l'espressione del gene BRAF che, a sua volta, aumenta il rischio di sviluppare un tumore del seno, sia perché potenzia l'azione degli estrogeni nello stimolare la crescita delle cellule tumorali e sia perché diminuisce gli effetti del Tamoxifene. Secondo le linee guida internazionali, i consumi di alcol nelle donne, che hanno una ridotta capacità di metabolizzare l’alcol a causa di una minor produzione dell’enzima alcol-deidrogenasi, non dovrebbero andare superare l’Unità Alcolica al giorno, corrispondente a un bicchiere di vino, una lattina di birra o un bicchierino di superalcolico.

Ma la comunità scientifica predica prudenza: non potendo parlare di dosi minime sicure, per prevenire il cancro è meglio non bere.

Tra l'altro in nostro gruppo di ricerca ha riscontrato alcuni tipi di metalli pesanti e pcb nel sangue e nel capello di donne affette da tumori della mammella. Alcune sostanze simili di natura ambientale ( inquinanti ) sono stati ritrovati anche da alcuni ricercatori proprio nel tessuto canceroso della mammella. Tutto questo fa pensare sempre all'ipotesi della multifatorietalità del cancro della mammella .

Queste sostanze indurrebbero la carcinogenesi e sembra che riducano la capacità di azione delle cure. Il nostro studio pilota può considerarsi un tratto di unione tra varie ricerche che confermano l’azione importante e significativa di queste sostanze.

Quale sia l’esatto meccanismo per il quale metalli pesanti, PCB e altre sostanze chimiche intervengono nelle varie fasi delle patologie è ancora oggetto anche dei nostri studi. Abbiamo comunque rilevato in tutti i pazienti livelli di metalli spesso almeno tre volte superiori al valore massimo.

Dal lato della prevenzione, abbiamo sottolineato l’uso importante degli antiossidanti, il consumo di frutta fresca e verdure.







Per maggiori informazioni sull'argomento:

symbiosisonlinepublishing.com/cancerscience-research/cancerscience-research52.php



