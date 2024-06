I ricercatori del MIT hanno sviluppato una nuova tecnica utilizzando la chimica dei click o “chimica a scatto” per individuare quali geni siano in fase di trascrizione all’interno delle singole cellule.

Questo pionieristico processo potrebbe rappresentare la chiave per comprendere e curare meglio alcune malattie genetiche.

Lo scorso anno, la Food and Drug Administration ha approvato il primo trattamento di terapia genica per l’anemia falciforme, (https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-gene-therapies-treat-patients-sickle-cell-disease) ed ora il team del MIT si è dedicato allo sviluppo di questo approccio innovativo per poterlo applicare ad altre condizioni patologiche tra le quali, ad esempio, alcune malattie su base autoimmune.