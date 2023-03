A scanso di qualunque equivoco la foto riproduce il messaggio inviato da Frontex alle autorità italiane.

Oltre alla posizione si legge CHIARAMENTE:

una persona visibile su ponte superiore, sospette altre persone nel ponte inferiore;

non sono visibili giubbotti di salvataggio;

"buoyancy" (galleggiabilità) BUONA;

non risultano persone in acqua.

La prova provata dell assenza di condizioni di pericolo è che il natante è giunto senza problemi fino a pochi metri dalla costa calabra.

Gli scafisti DOVENDO RIPORTARE IN TURCHIA L' IMBARCAZIONE, per timore di un possibile sequestro, hanno ritardato l' approdo effettuando una virata che li ha portati sugli scogli.

Così in pochi istanti si è consumata la tragedia.

Ma per i truci speculatori politici, tutto questo non basta.

Che ci siano regole di intervento che sarebbero state DIVERSE nel caso in cui Frontex avesse segnalato il natante sbandato su un fianco e persone in acqua, denunciando così LA SITUAZIONE DI PERICOLO, agli sciacalli importa meno di un baffo.

E continuiamo ad assistere all indegno spettacolo che vede in prima linea i soliti noti, da Santoro a Sansonetti & C.

Uno spettacolo indegno.