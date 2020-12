L'emergenza Covid-19 ha bloccato molte attività, compreso il cinema compresa la stessa Hollywood. Molte le produzioni che sono state rinviate o le prime visioni andate direttamente sulle piattaforme streaming. Però poco alla volta e con le dovute cautele, molte serie e molte produzioni hanno nuovamente iniziato a girare, come è accaduto per l'ultimo film che ha per protagonista l'attore statunitense Tom Cruise, Mission Impossible 7.

Il noto attore avrebbe redarguito due membri della troupe che non stavano mantenendo le distanze di sicurezza, minacciando di farli licenziare se non avessero rispettato le norme di comportamento anti Covid previste sul set. “Se vi vedo farlo di nuovo, siete licenziati”. Questa la frase di un audio pubblicato dal tabloid inglese The Sun, rubato durante le riprese nel Regno Unito.

“Noi siamo un modello perché Hollywood è tornata a girare film grazie a noi. La sera sono sempre al telefono con ogni compagnia di assicurazione e produttori che ci prendono come riferimento. Stiamo creando migliaia di posti di lavoro. Non voglio più vedere cose del genere, mai più. E se succede di nuovo siete licenziati”, questo il contenuto nell'audio di Tom Cruise.

L'uscita del nuovo capitolo della saga Mission Impossible è prevista per il 19 novembre 2021, ovviamente Covid-19 permettendo.