World Central Kitchen è sconvolta nel confermare che sette membri della nostra squadra sono stati uccisi in un attacco dell'IDF a Gaza.La squadra WCK stava viaggiando in una zona contrassegnata come percorribile a bordo di due auto blindate marchiate con il logo WCK, insieme ad un altro veicolo.Nonostante il convoglio si stesse muovendo sotto il coordinamento dell'IDF, è stato colpito mentre lasciava il magazzino di Deir al-Balah, dove la squadra aveva scaricato più di 100 tonnellate di aiuti alimentari umanitari portati a Gaza lungo la rotta marittima."Questo non è solo un attacco contro il WCK, è un attacco alle organizzazioni umanitarie che si presentano nelle situazioni più terribili in cui il cibo viene utilizzato come arma di guerra. Questo è imperdonabile", ha affermato Erin Gore, CEO di World Central Kitchen.Le sette persone uccise provenivano da Australia, Polonia, Regno Unito e, con doppia cittadinanza, da Stati Uniti, Canada e Palestina."Ho il cuore spezzato e sono sconvolto dal fatto che oggi noi – World Central Kitchen e il mondo – abbiamo perso delle vite meravigliose a causa di un attacco mirato da parte dell'IDF. L'amore che avevano per nutrire le persone, la determinazione che incarnavano nel dimostrare che l'umanità è al di sopra di ogni cosa, e l'impatto che hanno avuto su innumerevoli vite saranno ricordati e apprezzati per sempre", ha detto Erin.L'IDF [come avvenuto per altri tragici "errori", ndr] afferma che sta “effettuando un esame approfondito ai massimi livelli per comprendere le circostanze di questo tragico incidente".World Central Kitchen sospenderà immediatamente le proprie operazioni nella regione. Presto prenderemo decisioni sul futuro del nostro lavoro.

Questo il comunicato con cui World Central Kitchen - una ong creata dalla chef ispano-americano José Andrés, dopo un'esperienza avuta nel portare aiuti ai terremotati di Haiti, insieme a sua moglie Patricia - ha reso noto il drammatico evento di cui, ancora una volta, si è reso responsabile l'esercito israeliano.

Il portavoce dell'IDF, il contrammiraglio Daniel Hagari, in un video in lingua inglese ha poi dichiarato di aver parlato con il fondatore di World Central Kitchen per esprimere le sue condoglianze:

"La scorsa notte si è verificato un incidente a Gaza che ha provocato la tragica morte di membri della World Central Kitchen mentre svolgevano la loro missione vitale di portare cibo alle persone bisognose", ha detto Hagari. "In qualità di militari professionisti impegnati nel rispetto del diritto internazionale, ci impegniamo a esaminare le nostre operazioni in modo approfondito e trasparente.Ho appena parlato con lo chef Jose Anders, fondatore della WCK, e ho espresso le più sentite condoglianze delle forze di difesa israeliane alle famiglie e alla World Central Kitchen.Abbiamo esaminato l'incidente ai massimi livelli per comprendere le circostanze di ciò che è accaduto e come è accaduto".

Hagari afferma che il meccanismo di accertamento dei fatti dello stato maggiore dell'IDF – un organismo militare indipendente responsabile delle indagini su incidenti insoliti nel corso della guerra – indagherà su quello che ha definito un incidente grave:

"Questo ci aiuterà a ridurre il rischio che un simile evento si ripeta", ha detto. “Negli ultimi mesi, l'IDF ha lavorato a stretto contatto con la World Central Kitchen per assisterla nell'adempimento della sua nobile missione di aiutare a portare cibo e aiuti umanitari alla popolazione di Gaza. Anche la WCK è venuta in aiuto degli israeliani dopo il massacro del 7 ottobre; sono state una delle prime ONG ad intervenire.Il lavoro del WCK è fondamentale; sono in prima linea per l'umanità. Andremo fino in fondo a questa questione e condivideremo i nostri risultati in modo trasparente”, ha concluso Hagari.