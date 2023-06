Apprendiamo che il gruppo di Fratelli d’Italia del municipio Roma IX ha presentato una mozione con la quale richiede la realizzazione di una invasiva infrastruttura stradale sul Fosso della Cecchignola.“Incredibile - dichiara Raniero Maggini Presidente WWF Roma e Area Metropolitana - dover assistere ad iniziative che tornano a minacciare il Fosso della Cecchignola del cui valore ambientale non dovrebbe esserci ormai più alcun dubbio, come anche della sua funzione strategica che assume con il restante sistema di fossi e zone umide della Capitale, soprattutto al tempo dell’emergenza climatica. Sembra proprio che a Roma la politica non riesca ad affrancarsi dal binomio con cemento e asfalto e che non sia capace di maturare quelle scelte a tutela del territorio e dei cittadini, ormai urgenti, come sempre più frequentemente la vulnerabilità degli ambienti urbanizzati ci dimostra”.



Fonte: WWF Roma e Area Metropolitana