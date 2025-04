«Amichevole Caratese-Verona. Io ero nella Caratese.

Lì c’era Landri, d.s. vicino alla Juve che collaborava con Furino al settore giovanile. Si capisce che gli feci una buona impressione perché mi portò alla Juve a fare delle amichevoli di fine stagione con Pro Vercelli, Vicenza e Ancona.

Volevo diventare professionista, qualche squadra di C mi voleva: avevo già centrato l’obiettivo.

Non avrei mai pensato che mi richiamasse la Juve.

Invece all’inizio della nuova stagione Trapattoni disse: “Se non mi prendete Vierchowod provo questo ragazzo”.

Andai in ritiro e poi in tournée in Giappone. Al ritorno firmai il contratto in bianco, sul cofano di un’auto a Villar Perosa. Figuratevi se pensavo ai soldi.

Che ansia quando andai in sede da Boniperti con i miei due procuratori.

Lui uscì dall’ufficio e disse: “Buongiorno Moreno, vieni con me. Voi potete aspettare fuori, grazie”. Non gli piacevano i procuratori.

Dentro, c’erano le sue scarpe, i trofei, i palloni in cuoio: che emozione.

Mi diede uno stipendio di 80 milioni di lire. Per me che come falegname ne guadagnavo un milione e 200 al mese era un’enormità.

Ricordo l'enorme mix di sensazioni: incredulità, euforia, paura.

Passavo da partite dove al massimo c’erano 200 persone a stadi da 60 mila.

Dovevo entrare in questo mondo nuovo e pieno, si diceva, di calciatori viziati e un po’ stronzi.

Invece mi trovai subito bene perché scoprii compagni disponibili, bravi ragazzi.

A Trapattoni devo tutto. Ha avuto il coraggio di lanciare un dilettante.

E all’inizio la sua umanità è stata fondamentale.

Aveva l’età di mio padre, era brianzolo, mi son trovato subito a mio agio.

Mi parlava in dialetto, mi chiamava legnamè, falegname in dialetto.

Quando finiva l’allenamento mi teneva a migliorare il sinistro perché avevo una zappa al posto del piede.

Ma lo faceva anche con altri, con Conte per esempio.

Credo che la mia storia ha aiutato molto i tifosi a vedermi con affetto.

Anche le mie caratteristiche, il fatto di non mollare mai. Anche se non ero eccelso tecnicamente, davo tutto.

E poi credo che di anno in anno io abbia avuto una crescita costante che i tifosi hanno apprezzato.

Infine perché la Juve di Lippi è stata una delle più vincenti della storia».

