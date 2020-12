Google sta spingendo sempre di più sulla velocità di visualizzazione delle pagine (per favorirne la fruizione tramite le periferiche di tipo mobile) e, di conseguenza, sulla tecnologia AMP.

A questo proposito il motore di ricerca ha deciso di promuovere le pagine AMP utilizzando le web stories che sono realizzabili anche su Wordpress con un plugin apposito sviluppato da Google e del tutto gratuito.

Le web stories rappresentano la narrazione di qualcosa in modo visivo, quindi usando video e immagini.

I vantaggi di adoperare le web stories sono molteplici. Infatti le storie vengono pubblicate nei risultati di ricerca del motore, in Google Immagini e su Google Discover, l'app che di default è installata sui dispositivi mobile.

Oltre a questo, varia anche la visualizzazione dei propri contenuti, che vengono messi in risalto, e di conseguenza si attira un maggiore traffico verso il proprio sito web.

Per pubblicare le web stories esistono anche altri modi che non sono legati alla piattaforma Wordpress e che ne permettono la realizzazione con molta facilità. A tal proposito suggeriamo questo articolo in cui è disponibile una guida su come fare.

Google sta spingendo sempre di più verso i propri servizi e tale spinta va verso l'adozione della tecnologia AMP sviluppata per il mobile.

Questo per incrementare la velocità di caricamento delle pagine web che influisce sul parametro "Core Web Vitals" che a breve diventerà un fattore di ranking per scalare la Serp.