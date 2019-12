E insomma sembra proprio che la risposta non ufficiale di Ida Platano alla proposta di matrimonio di Riccardo Guarnieri sia arrivata.

Per sapere quella ufficiale ovviamente dovremo aspettare domani... ma nonostante tutto sembra di capire, in base a quanto si legge in una scarna dichiarazione resa nota dall'interessata, che Ida Platano abbia deciso di "attendere"...

In pratica, a tutti gli effetti, sembra che questo non sia assolutamente un sì, ma piuttosto un no.

Cosa succederà adesso? Come andranno a finire le cose? Come si comporterà il pubblico di Uomini e donne?

Lo scopriremo nelle prossime ore...