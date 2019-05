In rete appaiono le caratteristiche del OnePlus 7 e del OnePlus 7 Pro

OnePlus ha saputo ritagliarsi la sua fetta di mercato nel mondo degli smartphone, offrendo dispositivi caratterizzati da un rapporto qualità/prezzo davvero ottimo. Proprio per questo motivo molti attendono con impazienza il lancio ufficiale di OnePlus 7 e di OnePlus 7 Pro.

Negli ultimi anni il prezzo di lancio degli smartphone OnePlus è aumentato rispetto a quella che era la politica iniziale dell'azienda, ma con l'aumento del prezzo c'è stato anche un miglioramento della qualità. Questo discorso varrà anche per questi nuovi dispositivi ed in particolare per il OnePlus 7 Pro, da quanto si può capire in base alle caratteristiche di entrambi i prodotti, anticipate in rete.



Caratteristiche tecniche del OnePlus 7



Display: AMOLED, 6.2″ Full HD+

CPU: Qualcomm Snapdragon 855

GPU: Adreno 640

RAM: 6GB

Sistema operativo: Android 9 Pie

Fotocamera posteriore: doppia(48MP + Teleobiettivo), flash LED

Fotocamera frontale: sensore integrato nel notch

Batteria: 4150 mAh con supporto alla ricarica rapida

Lettore di impronte digitali ottico sotto il display, USB di tipo C

Caratteristiche tecniche del OnePlus 7 Pro



Display: AMOLED, 6.64″ Quad HD+

CPU: Qualcomm Snapdragon 855

GPU: Adreno 640

RAM: 10GB

Sistema operativo: Android 9 Pie

Fotocamera posteriore: Tripla(48MP + Teleobiettivo + Grandangolare), flash LED

Fotocamera frontale: Sensore integrato nel meccanismo pop-up

Batteria: 4000 mAh con supporto alla ricarica rapida

Lettore di impronte digitali ottico sotto il display, USB di tipo C