Girls Code it better, le ragazze nelle stem

Si è svolto sabato 18 maggio 2019 a Milano, presso l’Università Bocconi, l’evento conclusivo della V edizione di Girls Code it better,il progetto firmato dall’agenzia per il lavoro Maw Men At Work, in collaborazione con LEAP Bocconi e Università di Bologna che mira adavvicinare alla tecnologia le alunne delle scuole secondarie di primo grado in vista di una scelta più consapevole della scuola superiore.

Il progetto ha coinvolto in questi cinque anni 2.700 ragazze in 7 regioni. Saranno proprio le ragazze a mostrare durante l’evento quanto il lavoro in team per la risoluzione dei problemi e l’utilizzo di nuove tecnologie favoriscano una nuova narrazione delle abilità femminili.