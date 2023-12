ASUS DSL-N16 Modem Router: Connessione Affidabile a 300 Mbps

Esplora il Modem Router ASUS DSL-N16, un'efficiente soluzione di rete per connettività stabile. Questo modem router offre compatibilità VDSL/ADSL e una velocità di trasmissione fino a 300 Mbps, garantendo una connessione wireless affidabile.

Dettagli del Prodotto:

Alta Compatibilità: Compatibile con VDSL2, ADSL2/2+, ADSL, fibra e servizi via cavo, garantendo flessibilità nelle opzioni di connettività.

Reti Ospiti Indipendenti: Dotato di 4 reti ospiti indipendenti per una gestione sicura e avanzata della rete.

Sicurezza Potenziata con VPN: Include un server VPN per una connessione sicura e protetta.

Gestione di Multipli Dispositivi: Supporta fino a 32 dispositivi Wi-Fi collegati contemporaneamente per soddisfare diverse esigenze.

Porte e Connessioni Avanzate: Dispone di 4 porte Ethernet fast e 1 porta WAN per una connettività flessibile.

Connessione Wireless Efficient: Supporta il WiFi 802.11n (b/g) per una trasmissione dati rapida e affidabile.

Con un design elegante e prestazioni affidabili, il Modem Router ASUS DSL-N16 è ideale per ambienti domestici e professionali che richiedono una connettività stabile e versatile.