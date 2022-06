In Italia aumentano i contagi da Covid. Purtroppo molti non rispettano più le principali norme di prevenzione. La voglia di uscire all'aria aperta, di stare insieme alla gente, di andare al mare, ai concerti o altro, purtroppo, ha portato come conseguenza una ventata di falso ottimismo. Situazione a mio giudizio pericolosissima. Sono troppe, al momento, le persone anche anziane e con 3 dosi ad essere contagiate dal virus.

Molte si lamentano di sintomi quali febbre e tosse che durano diversi giorni e sono spaventate. mentre molti sintomatici fanno tamponi a casa sfuggendo ad ogni controllo, per poi uscire comunque senza osservare le misure di isolamento.

La situazione rischia di divenire esplosiva e mettere di nuovo in difficoltà gli ospedali.

In sette giorni le infezioni in Italia sono salite all'8,4% contro il 7,5% della scorsa settimana, con rischio maggiore nei non vaccinati, nelle donne e nelle fasce di età più giovani.

Una situazione dove comunque, fa sapere il ministro Roberto Speranza, eventuali revisioni delle misure non sono all'ordine del giorno. In ogni caso, il ministro ricorda a chi fosse contagiato che deve rimanere a casa, aggiungendo anche che "le mascherine vanno usate in tutte le occasioni a rischio".