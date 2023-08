D'estate abbiamo tutti un po' più di tempo libero. Non è una cattiva idea dedicarne una parte, oltre che al dolce far niente, anche ad imparare cose nuove. Tra queste potrebbe senz'altro esserci il Design Biofilico, ovvero a sfruttare in modo positivo il potere che la natura ed il verde hanno su di noi, anche all'interno delle nostre case. L'uomo infatti è vissuto per migliaia di anni all'aperto, tra alberi, prati e foreste e spesso possiamo riprodurre la forza della natura anche nelle nostre città.

Un modo senz'altro piacevole e divertente per avvicinarsi al design biofilico è seguire su Instagram Progetto Biofilia (Instagram.com/progettobiofilia), l'account di Paola Buratto,

una professionista del benessere che sta dedicando molte energie anche a questa disciplina, ancora poco conosciuta in Italia.

Paola Buratto regala spesso pillole ed articoli sulla biofilia a Milanodabere.it e ad Invextra News e soprattutto dirige Gardacqua, un grande e prestigioso centro wellness situato a Garda, sulla sponda veronese del lago. "A Gardacqua l'elemento 'natura' si respira in ogni spazio, in ogni prodotto", spiega. "Il Design Biofilico è poi un concetto utilizzato nel settore della progettazione di interni per aumentare la connessione delle persone all'ambiente naturale. Il legame con la natura ha infatti la capacità di ridurre lo stress e migliorare la nostra capacità di recupero".

Paola Buratto è consulente di design biofilico, progetto spazi per il benessere in armonia con la natura e fa di questo approccio il suo stile di vita. Su Instagram.com/progettobiofilia Paola Buratto realizza continuamente post che sono anche brevi guide pratiche che con i propri consigli rendono la nostra vita un po' meno stressante e più vicina alla natura.

Ad esempio, come mettere luci creative e rilassanti in terrazza o in giardino? Come trasformare il proprio giardino in uno spazio creativo spendendo pochissimo? E ancora come attrezzare il proprio van in modo che sia funzionale, ma anche piacevole da vivere grazie all'utilizzo di materiali naturali come il legno e con i colori giusti? Oppure, il legno è un materiale che rilassa e aumenta la nostra produttività... ma utilizzare il legno rigenerato è ancora meglio, visto che fa bene all'ambiente...



"Sono Paola, donna di 53 anni, mamma, sportiva, surfista, amante dei viaggi in solitaria con uno zaino in spalla, amante della natura e dell'oceano", racconta Paola Buratto a chi le chiede di sé. "Dopo una laurea in Lingue e Letterature straniere, ho lavorato nel campo elicotteristico per approdare poi al settore del del wellness, in cui lavoro tutt'oggi come interior relooker, consulente e responsabile di spa". Instagram.com/progettobiofilia