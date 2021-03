Ecco i principali vantaggi e i modelli di servizio di Cloud Computing.

Se usi un servizio online per inviare posta elettronica, modificare documenti, guardare programmi TV, ascoltare musica oppure archiviare file, è il Cloud Computing che agisce dietro le quinte. Secondo il National Institute for Standards and Technology (NIST) il Cloud Computing è un insieme di servizi ICT disponibili on-demand o accessibili in modalità self-service tramite tecnologie Internet.

È un modello di successo perché offre una nuova fruizione delle tecnologie ICT (Information & Communication Technology) basata su rapida scalabilità e misurabilità dei livelli di performance. I pagamenti si calcolano così in base ai consumi, la gestione interna dell’IT è più dinamica, e il time-to-market della digitalizzazione è stato notevolmente ridotto.

I principali vantaggi del Cloud Computing sono:

agilità e flessibilità : Il Cloud è un ambiente ottimo per usufruire di metodologie Agile e DevOps e rendere l’azienda scalabile rispetto alle opportunità di business.

: Il Cloud è un ambiente ottimo per usufruire di metodologie Agile e DevOps e rendere l’azienda scalabile rispetto alle opportunità di business. diminuzione del time-to-market : Il personale IT non deve più preoccuparsi della gestione infrastrutturale.

: Il personale IT non deve più preoccuparsi della gestione infrastrutturale. riduzione dei costi : Elimina i costi di gestione dell’infrastruttura e quelli di interruzione delle attività di business, ottimizzando la disponibilità degli asset nel medio-lungo periodo.

: Elimina i costi di gestione dell’infrastruttura e quelli di interruzione delle attività di business, ottimizzando la disponibilità degli asset nel medio-lungo periodo. sicurezza e affidabilità: Inoltre, è un modello lean basato sul servizio e diminuisce le percentuali di sovra-allocazione delle risorse.

Applicazione del Cloud Computing

Le modalità di erogazione dei servizi Cloud sono variegate e si selezionano a seconda delle necessità della corporate. Solitamente i modelli di servizio più diffusi sono i seguenti:

SaaS, acronimo di Software as a Service , è un’applicazione fruibile direttamente via Internet, senza installazioni di software locale.

, è un’applicazione fruibile direttamente via Internet, senza installazioni di software locale. PaaS, acronimo di Platform as a Service , è una piattaforma le cui componenti di base (sistema operativo, database) sono gestite dall’utente, mentre il fornitore si occupa dell'hardware.

, è una piattaforma le cui componenti di base (sistema operativo, database) sono gestite dall’utente, mentre il fornitore si occupa dell'hardware. IaaS, acronimo di Infrastructure as a Service, è un’infrastruttura basata su hardware virtuale liberamente configurabile dall’utente, che il provider rende disponibile sul proprio hardware fisico.

