La penultima settimana di luglio 2023 alla Praja Gallipoli by Musicaeparole inizia con party da non perdere e artisti di livello assoluto sul palco. Star dietro al calendario semplicemente incredibile di questa super discoteca all'aperto, a Baia Verde (Gallipoli) è semplicemente impossibile, per cui qui diamo solo alcuni cenni sul programma, che viene poi annunciato, ma solo per titoli, subito dopo. La storia della musica da ballo e del pop passano infatti ogni sera ed ogni notte dalla Praja Gallipoli, che quest'estate cresce ancora come qualità e quantità di artisti on stage. Ma andiamo con ordine che le feste da non perdere sono tante e c'è il rischio di perdere il ritmo.



Mecoledì 26 luglio ecco Gabry Ponte, senz'altro il dj italiano di riferimento negli ultimi vent'anni, l'artista che probabilmente ha fatto ballare più persone in assoluto, un professionista del sound capace di far scatenare e divertire chiunque. Gabry Ponte torna poi alla Praja Gallipoli by Musicaeparole anche il 13 ed il 21 agosto. Appunto perché come Gabry Ponte c'è solo Gabry Ponte.



Giovedì 27 luglio ecco un altro party di Popfest - People on Pleasure, con Acraze, Merk & Kremont, mentre venerdì 28 insieme allo scatenato staff di Big Mama ecco Rhove, una delle star più forti della nuova scena musicale italiana.



Ecco poi un gran finale, ovvero il weekend della Praja Gallipoli prosegue sabato 29 luglio '23 con il Deejay Time al completo, ovvero sul palco ci sono Albertino, Fargetta, Prezioso e Molella, per un evento che alla Praja prende vita da tempo... sempre con successo assoluto. Con i super dj del Deejay Time sul palco c'è anche Corona, per una festa decisamente scateanta.



Domenica 30 luglio il weekend della Praja di Gallipoli si conclude con Irama, che è sul palco con un top dj come Rudeejay. Vincitore di Amici 2017, ha una carriera ormai consolidata. Tra i suoi successi ci sono "Nera" e "Arrogante". Su Instagram ha oltre un milione e mezzo di follower e durante l'autunno 2023 sarà in tour in tutta Italia nei palasport.



Riassumendo, a luglio e agosto, nell'estate 2023 la Praja Gallipoli (Lecce), capitale musicale del Salento e del divertimento è aperta 7 sere su 7, presenta sempre o quasi con due o tre superstar sul palco ogni sera. La densità di star sul palco è assolutamente unica.

Che si balla a luglio e agosto '23 @ Praja Gallipoli

aggiornamento al 25/7/23



MAR 25/07 Gemitaiz, Vida Loca @ Sottosopra Fest c/o Praja Gallipoli

MER 26/07 Gabry Ponte @ Praja Gallipoli

GIO 27/07 Acraze, Merk & Kremont @ Popfest - People on Pleasure c/o Praja Gallipoli

VEN 28/7 Rhove, Big Mama @ Praja Gallipoli

SAB 29/7 Deejay Time, Corona @ Praja Gallipoli

DOM 30/07 Irama, Rudeejay @ Praja Gallipoli



LUN 31/7 Damante @ Praja Gallipoli

MAR 01/08 Guè, Ty1 per Sottosopra Fest + Vida Loca @ Praja Gallipoli

MER 2/8 Gianluca Vacchi, Fred De Palma @ Praja Gallipoli

GIO 03/08 Bob Sinclar @ Popfest - People on Pleasure c/o Praja Gallipoli

VEN 4/8 Rocco Hunt + Big Mama @ Praja Gallipoli

SAB 5/8 Fatboy Slim @ Praja Gallipoli

DOM 6/8 Ilario Alicante @ Praja Gallipoli



LUN 7/8 Ludwig, Damante, Room 9 @ Praja Gallipoli

MAR 8/8 Mambolosco, Shablo, Vida Loca @ Praja Gallipoli

MER 9/8 Geolier, Il Pagante @ Praja Gallipoli

GIO 10/08 James Hype @ Popfest - People on Pleasure c/o Praja Gallipoli

VEN 11/8 Rocco Hunt Showcase, Willy William Big Mama @ Praja Gallipoli

SAB 12/08 Mara Sattei live + Benny Benassi @ Popfest c/o Praja Gallipoli

DOM 13/8 Gabry Ponte @ Praja Gallipoli



LUN 14/08 Steve Aoki @ Popfest - People on Pleasure c/o Praja Gallipoli

MAR 15/8 CapoPlaza, Vida Loca @ Popfest - People on Pleasure c/o Praja Gallipoli

MER 16/8 Bob Sinclar, Albertino @ Praja - Gallipoli

GIO 17/8 Mamacita, Fred De Palma @ Praja - Gallipoli

VEN 18/8 Dj Jad + Wlady, Big Mama @ Praja - Gallipoli

SAB 19/8 Jimmy Sax, Luca Cassani, Lara Caprotti @ Praja - Gallipoli

DOM 20/8 Samuele Sartini, Clara @ Praja - Gallipoli



LUN 21/8 Gabry Ponte @ Praja - Gallipoli

MAR 22/8 Shiva (Sottosopra Fest), Vida Loca @ Praja - Gallipoli

MER 23/8 Cristian Marchi, Il Pagante @ Praja - Gallipoli

GIO 24/8 Hugel, Merk & Kremont @ Popfest - People on Pleasure c/o Praja Gallipoli

VEN 25/8 Boomdabash, Big Mama @ Praja - Gallipoli

SAB 26/8 Damante @ Praja - Gallipoli

DOM 27/8 The Cube Guys, Nicola Zucchi @ Popfest c/o Praja Gallipoli



LUN 28/8 Jessie Diamond @ Praja Gallipoli

MAR 29/8 Amamè Party @ Praja Gallipoli

MER 30/8 Amamè Party @ Praja Gallipoli

GIO 31/8 Giovedì del Villaggio @ Praja Gallipoli