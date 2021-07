Duecento anni fa un processo clamoroso scosse come mai prima lo Yorkshire, il processo che portò all’esecuzione della strega di Leeds, Mary Bateman si celebrò nel 1809 ma ancora oggi la sua storia serra ancora i cuori e le menti degli abitanti, forse perché Mary fu una delle donne più malvagie della storia criminale che portò il terrore attraverso la sua stregoneria.

Mary nacque ad Asenby, un villaggio nel North Yorkshire nel 1768 da una famiglia umile, suo padre era un contadino e all'età di tredici anni iniziò a lavorare come domestica a Thirsk, ma in realtà passò gran parte del suo tempo a rubare.

Fu scoperta e nel 1778 dovette fuggire a Leeds, dove, per guadagnare un po’ di soldi, lavorava come indovina, truffando gente semplice a cui faceva credere di possedere poteri soprannaturali di divinazione e predizione del futuro e, soprattutto, non rinunciò alla sua carriera criminale.