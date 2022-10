Ho conosciuto Emir Sokolović, tempo fa, e ne ho subito apprezzato le sue capacità intellettive, comunicative e il suo amore per la Letteratura. Mi sono lasciata volentieri coinvolgere nel suo grande progetto letterario “ Il Festival della Letteratura Internazionale” che ogni anno si tiene a Zenica, città della Bosnia Erzegovina, unico riconosciuto in Italia e sponsorizzato dall’Ambasciatore italiano, Sua Eccellenza Marco Di Ruzza. Ringrazio l’amico poeta e scrittore per avermi concesso questa intervista.







Emir, tu non sei solo un grande poeta di Zenica, una cittadina posta nel cuore della Bosnia e Erzegovina, ma sei pure un uomo di grande cultura, e questo ti è riconosciuto anche in Italia.

Quando inizia il tuo amore per la poesia? Come vivi la tua condizione di poeta e uomo di cultura nel tuo paese?

Mi attengo sempre ai fatti nelle conversazioni per evitare qualsiasi tipo di calcolo. Quindi farò lo stesso questa volta. Così, il mio amore per la letteratura (non solo la poesia) è iniziato negli anni in cui ero alle elementari. Ma dico sempre che ho iniziato nel lontano 1983 quando è stato pubblicato il mio primo libro. Nella seconda domanda, quando si parla di Bosnia e Erzegovina, c'è un'esclusività classica: la vita e un uomo di cultura. In questi termini geografici, uno esclude semplicemente l'altro. Non c'è spazio per la vita degli veri artisti e l'unico sostegno che puoi avere è che lo stato prenda tutti i tuoi soldi attraverso le tasse, mentre li indirizza facilmente verso "artisti" obbedienti e utili secondo i dettami di cui le istituzioni culturali sono incaricate a gestire. Per i creatori qui, la morte è una priorità perché solo allora ricevono il riconoscimento sociale, poiché l'unico costo per lo stato è una targa commemorativa in marmo. E molto spesso anche quella ricevono come una donazione.



Qual è stato il primo libro che hai pubblicato?

Il mio primo libro è una raccolta bilingue di poesie "Dove e perché/ " Gdje i zašto" curata da Corrado Marsi e tradotta da Giacomo Scotti edita da Edizioni Foreman (Bergamo). Quindi devo alla nostra Italia la mia prima apparizione pubblica e l'incontro con i lettori.



So che sei stato il promotore della nascita del Festival “Pero Živodraga Živkovića” ci racconti come e quando è nata l’idea del Festival?

Ho davvero percorso un percorso di vita specifico che non augurerei a nessuno. Penso di essere l'unico uomo dopo Adamo ed Eva che è stato licenziato da un lavoro perché mi sono rifiutato di prelevare il mio stipendio perché non era in linea con le leggi attuali. Ma anche questo è la vita. Questo fato mi ha spinto come persona a pensare a cosa fare per creare uno spazio in cui i giovani e i creativi possano svilupparsi liberamente. Così, nel 2012, ho dato vita al circolo “Plava paleta”, che nei suoi dieci anni di attività ha tenuto oltre 370 programmi culturali in cui si sono presentati artisti di varie espressioni del paese e del territorio. In quel momento, nell'opera stessa, è emersa la necessità di un festival di poesia, che nella prima edizione ha riunito autori dell'area ex-YU, mentre con la seconda edizione è già diventato internazionale. E soprattutto per il motivo che molte persone della cultura della città in cui vivo ignorano l'opera del grande Živodrag Živković, secondo me il più grande paroliere in questa zona. Mettendo insieme 2 e 2, arriviamo al festival letterario internazionale "Pero Živodraga Živković" al quale fanno da garante suoi vincitori del passato: Tode Ilievski, Paolo Maria Rocco, Goran Simić, Slobodan Ivanović, Sabrina De Canio, Franco Di Carlo, Giorgio Moio e quest'anno Filippo Ravizza.



Questo Festival è l’unico riconosciuto in Italia, ci spieghi come mai?

Il festival è definito nei minimi dettagli. E anche nel periodo della pandemia. Cosa vorrei dire?! In primo luogo, le traduzioni di autori stranieri vengono eseguite esclusivamente da un traduttore; quando si tratta della nostra Italia, è la grande Nataša Butinar. Volevo evitare di giudicare la qualità della traduzione (in caso di più traduttori), ma l'opera stessa, poiché lo stesso traduttore (se ci sono errori) ripete lo stesso errore nelle poesie di ogni autore. Solo gli autori presenti al Festival possono essere dichiarati migliori. Mi sono imbattuto nel sostegno dell'ambasciata italiana affinché si faccia carico delle spese del miglior autore italiano. Questo ci permette di valutare oggettivamente e di essere sicuri che l'autore che ha inviato le opere migliori sarà davvero con noi e prenderà quel riconoscimento, non l'autore che aveva i soldi per stare con noi. E in condizioni straordinarie (come la situazione pandemica dei due anni precedenti) quando agli autori viene impedito di partecipare, si organizza il Festival, ma per ragioni oggettive viene proclamato un vincitore onorario. E l'ambasciata del paese di Dante non sponsorizzerebbe certo un Festival che non ne sia degno.



Sicuramente organizzare ogni anno un Festival Internazionale che richiama molti poeti e scrittori da tutto il mondo sarà per te molto impegnativo a livello intellettivo e finanziario. Quanto è soddisfacente per te e che soddisfazioni ottieni nella tua città?

Posso dire con orgoglio che siamo almeno per ora, un Festival che si autofinanzia. Ci finanziamo con i biglietti che vendiamo. E penso che siamo unici in questo senso in Europa. Abbiamo l'intesa dell'Ambasciata d'Italia, che copre le suddette spese per il miglior poeta proveniente dall'Italia, nonché gli amici che sostengono il Festival attraverso il loro lavoro nel campo di attività. E la questione della soddisfazione nella "vostra" città, che dire; Sono un artista e non riconosco le geografie, figuriamoci la politica. C'era una volta, alla premiazione a Sarzana, che il mio lavoro non ha bisogno di uno Stato per essere Stato, ma che lo Stato ha bisogno del mio lavoro per essere uno Stato.



Sicuramente un Festival di questa portata non puoi organizzarlo da solo , ma avrai dei validi amici e collaboratori. Quanto è importante per te il loro sostegno e il loro lavoro?

Quello sicuramente. Non importa quanto una persona voglia e quanto ci provi, è impossibile portare un festival di tale portata come Pero Živodraga Živkovića" solo al pubblico. La squadra è piccola, ma sicuramente tutti sono professionisti nel loro campo. Sfrutterò l'occasione per citarli: Zoran Grgić Gega, Hisam Jusufović, Haris Teljigović, Ermis e Sanela Mulabdić e Milenko Šečerović. Senza di loro sarebbe quasi impossibile realizzare il Festival e ne approfitto per ringraziarli per tutto il bene che hanno fatto.



La musica classica come parte integrante del Festival?!

A partire da quest'anno, abbiamo due segmenti musicali: abbiamo intermezzi musicali all'interno del programma del festival e abbiamo un programma musicale prima e un post-programma. L'intermezzo musicale all'interno del programma stesso è indiscutibilmente realizzato dalla musica classica come impeccabile postulato estetico e creativo. E prima e dopo il programma ci sono esibizioni di ballate rock dell'eccezionale cantautore Hisam Jusufović.



Anche lo svolgimento di una tavola rotonda su temi di attualità nel Creato è stato riconosciuto come un valore indiscusso del Festival...

Viviamo in un tempo turbolento in cui il denaro è Dio; viviamo nell'era dei bestseller in cui i veri valori creativi sono soppressi dall'intrattenimento. Pertanto, è stato necessario dare una risposta da veri creativi. Abbiamo ricevuto una calorosa accoglienza per questa idea dal direttore della biblioteca di Kakanj (Kakanj è un luogo a circa 35 km da Zenica), il signor Senad Čišija. E il concetto è speciale. Ciascuno dei partecipanti al Festival riceve per posta un saggio introduttivo pochi giorni prima del Festival stesso, in modo che possa pensare al testo che ha ricevuto. E durante la tavola rotonda non ci sono polemiche; semplicemente, ciascuno degli autori presenta la sua posizione se ne ha bisogno. La biblioteca organizza anche un pubblico che può anche prendere parte all'opera senza impedimenti.



Ci parli del tuo rapporto con il Console Italiano , Sua Eccellenza Marco Di Ruzzo? So che ami l’Italia e la consideri la tua seconda patria ; ci spieghi perché?

Il rapporto con l'ambasciata italiana iniziò a svilupparsi 4 anni fa, grazie alla signora Amela Elezović Zec, che ne riconobbe la qualità del lavoro in Italia e lo consigliò all'ex ambasciatore Nicola Minasi. La raccomandazione di Sua Eccellenza è rimasta anche per l'Ambasciatore Marco Di Ruzzo, quindi questo è stato il primo Festival che abbiamo accolto insieme e dove ho avuto l'immenso onore che lo stesso Sua Eccellenza abbia aperto e interpretato il miglior autore italiano che la sera successiva si è portato a casa anche la doppia corona ; fratello della piuma Filippo Ravizza. Naturalmente non vanno dimenticati gli addetti alla cultura: Carlo Marcotulli e Lorenzo Donatelli nell'attuale convocazione.

E la seconda parte della domanda, perché?! Ebbene, l'Italia ha riconosciuto il mio lavoro e il mio lavoro , come si può leggere sul sito ufficiale dell'Ambasciata d'Italia, afferma che sono l'autore di quest'area più premiato in Italia . Il mio lavoro ha ricevuto oltre 70 premi e riconoscimenti in Italia. Ho smesso di contare molto tempo fa. E qualcuno che apprezza il tuo spietato lavoro e lavoro merita almeno il doppio della tua gratitudine in relazione a quanto ha investito. Che dire della nostra Italia quando, durante il mio penultimo soggiorno, il sindaco del comune di Adria ha saputo che stavo arrivando e ha organizzato un incontro nella biblioteca di Bottrighe, senza che io nemmeno lo sapessi... Semplicemente; è la terra di Dante le misure sono diverse e incomparabili.



La parola si sa, è un veicolo importante di emozioni e di idee. In che modo veicoli le parole?

Sicuramente che quanto afferma sopra è vero. All'inizio distrussi un numero considerevole di poesie scritte; opere che sono state per me un esercizio di forma nell'espressione letteraria. Ed è stata la mossa più intelligente che abbia mai fatto. Ho portato l'esperienza con me e mi sono impedito di essere ridicolizzato per un lavoro così amatoriali. Oggi, soprattutto quando si parla di poesia, chi conosce le lettere e ha troppo tempo per riferirsi al cuore e all'anima, scrive i propri diari di psicoterapia e contando sull'empatia e sul non rimprovero, li chiama poesie. Per i suddetti motivi, ho iniziato a scrivere io stesso dal fegato e dai reni. E trasmettere parole quando si tratta di me è sufficiente per 16 titoli d'autore. E per favore, non pensare a me come arrogante a causa di quanto detto sopra.



Due anni di pandemia hanno sicuramente influiti negativamente al Festival, per due anni i poeti di ogni parte del mondo non sono riusciti a vedersi per scambiarsi i loro pensieri e la loro cultura. Come hai vissuto questi due anni?

Fortunatamente il Festival ha delle linee guida precise affinché il Festival si svolga con la stessa intensità, ma senza la presenza di colleghi dall'Italia (dei partecipanti solo a loro era chiuso il confine di stato). Non volevo assolutamente organizzare connessioni Internet perché per me, che sono un pastore in connessione con la Parola, non volevo degradare il Festival al livello dell'intrattenimento da casa ma ho organizzato la presentazione dei colleghi dall'Italia attraverso videoclip che mi hanno inviato tempestivamente. Molti diranno che è lo stesso, ma gli intenditori conoscono la differenza.



Abbiamo sentito che hai coronato il Festival quest'anno con un'Antologia in due lingue di poeti italiani che hanno partecipato agli ultimi due Festival...

Ogni festival, come la lingua, è una sostanza viva e si evolve continuamente. Era quindi necessario pensare a un'Antologia bilingue a partire dalla 7a edizione, dove verranno presentati autori dall'Italia. Molti si risentiranno del favoritismo dei colleghi di quel paese, ma mi hanno concesso lo status di creatore e il minimo che potevo fare è prestare loro attenzione. Poiché per motivi di pandemia, un numero soddisfacente di poeti non si è fatto avanti, non ho dimenticato l'obbligo, quindi ho unito entrambe le edizioni nella prima rilegatura.



Quali sono i progetti per il futuro?

Stiamo cercando di pubblicare l'Antologia prima della fiera del libro di Belgrado, dove dovremmo anche promuoverla. Ci sono grandi possibilità che riusciremo in questo. Ma anche discussioni sulla promozione nella nostra Italia, dove è più conveniente per diversi motivi. Iniziano i programmi letterari nel club "Plava Paleta" e si sta organizzando anche una data per l'organizzazione di un ospite musicale speciale che viene da noi questa volta dalla Germania e che appartiene ai vertici quando si tratta di violino come strumento. Ma il nome di questa intervista, per quanto tutto sia già stato concordato, dovrebbe rimanere un segreto e una sfida.