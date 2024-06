Termina sul risultato di 2-0 il match tra Germania e Danimarca, valido per gli ottavi di finale di Euro 2024.

La squadra di Nagelsmann strappa il pass per i quarti di finale al termine di una partita combattuta e difficile, grazie anche a una decisione del VAR che al 48esimo annulla il gol segnato da Joachim Andersen per un fuorigioco... di centimetri.

E dopo soli tre minuti è ancora Andersen protagonista, ma nella propria area di rigore, che devia con il braccio il cross di Raum, e l'arbitro Oliver assegna il penalty, dopo esser stato richiamato al monitor in campo, per la Germania.

È la svolta della partita, con Kai Havertz (53') che trasforma dal dischetto con un tiro angolatissimo alla sinistra di Schmeichel che intuisce, ma non ci arriva.

Dopo un quarto d'ora Jamal Musiala (68') ferma il risultato sul 2-0 con una conclusione ravvicinata su assist di Schlotterbeck.

I tedeschi ai quarti di finale affronteranno la vincente tra Spagna e Georgia.

Questo il commento di Kasper Hjulmand, Ct della Danimarca:

"Negli ultimi anni abbiamo dimostrato di essere vicini alle grandi squadre, ma c'è solo una cosa che manca: dobbiamo creare e sfruttare più occasioni. La nostra ambizione è quella di confrontarci con le grandi squadre: collaboriamo con i club per creare giocatori migliori, a volte arriviamo in semifinale, a volte no. La Croazia ha avuto degli anni fantastici, è lì che vogliamo arrivare"."Siamo venuti qui sapendo che non possiamo perdere troppo possesso. Abbiamo coinvolto maggiormente Christian [Eriksen], ma abbiamo perso qualcosa in attacco rispetto alle amichevoli di marzo. Ma abbiamo guadagnato dietro"."Rifletteremo su questo e vedremo come migliorare la squadra. Dobbiamo trovare il modo di continuare a mantenere con noi i tifosi, che sono incredibili. Devo ringraziarli ancora una volta per il loro sostegno qui in Germania e anche a casa. Ho una squadra straordinaria con giocatori straordinari, che si sostengono a vicenda. Sono orgoglioso della mia squadra. Questa squadra ha un futuro brillante".