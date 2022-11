Continua come previsto il rialzo dei tassi d'interesse da parte della Fed, per combattere l'inflazione negli Stati Uniti. Quello annunciato è il quarto rialzo consecutivo da 75 punti base, il sesto aumento dei tassi da inizio anno.

La Banca centrale ha reso noto che "gli attuali rialzi saranno appropriati per raggiungere una politica monetaria sufficientemente restrittiva per riportare l'inflazione al 2%", aggiungendo che nel "determinare i futuri aumenti si terrà in considerazione la complessiva stretta della politica monetaria, i ritardi con cui la politica monetaria ha effetto sull'attività economica e l'inflazione e gli sviluppi economici e finanziari".