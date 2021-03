Non è un momento facile per tutti, quello che stiamo vivendo. Anche chi sta bene di salute spesso deve 'concentrarsi' per potersi rilassare un po'... ma rilassarsi concentrandosi non è poi facile.

Ecco perché AllaDiscoteca, il blog creato diversi anni fa da Lorenzo Tiezzi e che ormai un punto di riferimento per chi lavora nell'intrattenimento italiano e pure di tanti che di notte e di sera semplicemente si divertivano.. ha creato con NuZone la sua AllaDiscoteca Official Playlist, su Spotify.

Per ascoltarla e ballarla gratis basta cliccare qui: bit.ly/AllaDiscoteca-Playlist - Mentre scriviamo, ci sono 33 brani e oltre 2 ore e 20 minuti di bella musica.

"AllaDiscoteca come la tua disco preferita: un po' incasinato. Non è che parla solo di Ibiza, c'è anche Gallipoli. Non è che parla solo dei top dj internazionali. C'è anche un po' di spazio per quelli italiani, tutti, sia quelli techno, sia quelli 'commerciali' ", spiega Lorenzo Tiezzi. "Ci sono pure un po' di party girls & boys... insomma, c'è un po' di tutto. Non mancano neppure barman come Michele Piagno".

"Siamo belli, siamo tanti e nonostante tutto siamo ancora discotecari. Vogliamo ballare e muoverci a tempo, nonostante questa maledetta pandemia... che non abbiamo certo creato noi, né abbiamo 'aumentato' a dismisura come 'veicolo del virus' ", continua Tiezzi, che ormai è vicino ai 50 anni, ma chissà perché si sente vicino ai tanti ragazzi italiani.

Diciamocelo però, divertirsi leggendo un blog, pure un blog scanzonato come AllaDiscoteca, a volte è difficile, soprattutto se ti leggi uno degli editorialoni arrabbiati di Lorenzo Tiezzi.

Ecco perché la musica, senza foto, senza video, senza articoli... è la cosa più importante.

E allora quando va tutto male (a volte capita) e quando va tutto bene, clicca AllaDiscoteca Official Playlist e sei a posto. E' nuova nuova, ma gli iscritti non sono pochi e il sound spacca. Oh yes.

bit.ly/AllaDiscoteca-Playlist

Ci si vede lì, chiaramente in zona mixer.