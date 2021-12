Il marmo è un materiale glamour e piuttosto sofisticato in generale e queste caratteristiche sono esaltate solo da un colore come il nero. Quelle venature naturali e uniche risaltano maggiormente su uno sfondo scuro e la superficie in marmo diventa un importante elemento di arredo grazie a questo particolare colore. Allora, dove e come useresti il ​​marmo nero nell'arredamento della tua casa?

Uno dei posti più ovvi da cui iniziare è l'angolo cottura. Qui, un'alzatina in marmo nero sarebbe sicuramente elegante e aggiungerebbe una sensazione drammatica e glamour al tutto. Funziona bene sia nelle cucine moderne che in quelle tradizionali.

Metti degli scaffali aperti bianchi sul muro dell'alzatina in marmo nero per enfatizzare il contrasto nitido. Le delicate venature del marmo renderanno il passaggio fluido e chic. Puoi anche giocare con questa combinazione di colori in molti altri modi.

Un'altra opzione può essere un'isola da cucina in marmo nero. Può essere il fulcro di tutta la cucina ma può anche coordinarsi con altri elementi come i piani di lavoro o l'alzatina. Cerca di non esagerare quando usi il nero. Aggiungi anche alcuni tocchi leggeri.

Il marmo può essere utilizzato in combinazione con altri materiali come ad esempio il legno. Possono completarsi a vicenda per creare un'isola cucina moderna e chic che si distingue indipendentemente dallo stile e dall'arredamento circostante.

Non c'è davvero nessuna restrizione di stile quando si tratta di marmo. È un materiale senza tempo e sempre bello. Si integra bene nelle cucine tradizionali dove viene spesso utilizzato come piano di lavoro, ma ha un impatto altrettanto grande su ambienti più moderni.

Un altro luogo ottimo dove utilizzare il marmo nero sarebbe il bagno. Ci sono molti modi in cui un muro di marmo nero, ad esempio, può migliorare l'arredamento e l'atmosfera generale. Completa il muro con una vasca freestanding in bianco e nero e mantieni il resto dell'arredamento neutro.

Un'opzione diversa è quella di avere pareti bianche nel bagno e una vanità o un armadietto a parete nero. Il contrasto sarebbe bellissimo. Il marmo nero usato aggiunge eleganza allo spazio utilitaristico.

Il nero è un colore molto bello se usato correttamente. Certo, troppo nero può far sembrare uno spazio scuro e cupo, ma la giusta quantità lo farà sembrare accogliente, soprattutto se completato da pavimenti in legno e altri elementi eleganti. Naturalmente il marmo può essere utilizzato anche in spazi diversi dalla cucina o dal bagno. Ad esempio, considera un rivestimento per camino in marmo nero. Farebbe sicuramente risaltare il soggiorno, che sia rustico, tradizionale o moderno.

Con il contributo di Le Pietre Srl