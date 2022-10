"Solo una mamma può dirti parole capaci di stupire. Diluiti in esse scopriamo alfine il nostro destino".



Come una mamma

Non credere che esista

Un sentimento

Fatto di tempesta o,

Un dolce momento della vita

in cui la tua forza

e il tuo cuore di madre

non siano vissuti in me

per asciugare lacrime

di rabbia e distillarne il sapore,

trasformandolo in un tenero

e desiderato abbraccio …La tua voce

Il tuo sorriso

Amplificano il suono

Lieve e delicato

Delle parole pensate

nella mente …

Sussurrate

dal cuore e …che …

vorrei saper dire ora ma …

È presto! … Sai …

Devo ancora camminare

Assorbire in me

Le emozioni …

Sentire sulla pelle il brivido

Di quel momento …

In un giorno qualsiasi …

Quando i figli

Divengono gente

E inseguono nel mondo

strade e sentimenti

Che sono altro da noi …Solo allora ...

In quel momento

I miei pensieri

Potranno divenire sensazioni …

Una musica intensa

Scandita da quelle carezze

Con cui vorrei

Rubare per sempre il tuo viso

La tua immagine

Per custodirli in me

Per non dimenticarli mai …Sei mia madre

Ascolta questa musica e …

Con le tue mani

Disegnate dal tempo

Trattienila … salvala

In quel luogo dell’anima

Dove albergano le gioie

Le ricchezze …

I momenti e i ricordi …

Gli strumenti semplici

di quella tua arte …

fatta di genuino amore e …

Capace di divenire …

alfine … struggente Poesia!



Germinal Gilli