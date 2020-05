Per contrastare il contagio da Covid che in Turchia ha raggiunto il suo picco nei primi giorni di aprile, il presidente Erdogan ha imposto una serie di "coprifuoco" nei fine settimana.

L'ultimo si conclude alla mezzanotte odierna ed è durato 4 giorni in modo da comprendersi anche il ponte festivo per la Giornata nazionale dedicata alla commemorazione di Ataturk, della gioventù e dello sport, che si celebra oggi.

La data è stata scelta per ricordare l'inizio simbolico della guerra d'indipendenza turca, con l'arrivo del padre della patria Mustafa Kemal Ataturk nel 1919 a Samsun, sulla costa del mar Nero.

Gli ultimi dati del contagio da Covid, dicono che in Turchia le persone colpite dal virus sono oltre 150mila e 4.171 quelle finora decedute.

Dal prossimo sabato, Recep Tayyip Erdogan ha annunciato anche che un ulteriore coprifuoco verrà imposto in tutto il Paese ancora fino al prossimo martedì prossimi, in coincidenza con le festività per la fine del periodo di Ramadan.