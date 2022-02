In occasione del Safer Internet Day, Kaspersky ha presentato alcuni dei risultati emersi da un sondaggio commissionato a Educazione Digitale su un campione di 1.833 bambini italiani, tra i 5 e i 10 anni, con lo scopo di indagare le abitudini della generazione Alpha (i nati dopo il nati dopo il 2012) in merito all'uso dei dispositivi tecnologici e la loro consapevolezza circa i rischi nei quali potrebbero incorrere navigando in rete.

I principali dati emersi sono:

Il 74% dei bambini fra i 5 e i 10 anni utilizza smartphone e tablet anche mentre è in compagnia degli amici preferendoli ad altri giochi.





Il 36% dei bambini intervistati ha ricevuto messaggi da sconosciuti e proposte di giochi e sfide pericolose online.





Il 40% dei bambini italiani tra i 5 e i 10 anni fornirebbe informazioni private e sensibili ad “amici” virtuali conosciuti online.



Ma qual è l'uso principale che i bambini italiani fanno dei dispositivi tecnologici?

Il 54% di loro ha dichiarato di usare smartphone e tablet principalmente per giocare online e guardare i cartoni animati. Un dato confermato anche da un'altra indagine di Kaspersky [1] che ha rivelato come il gaming, con il 28% sia l'argomento più ricercato dai bambini su YouTube.

I risultati arrivano in concomitanza del Safer Internet Day dell'8 febbraio, una giornata internazionale di sensibilizzazione per i rischi del digitale, istituita nel 2004 dall'Unione Europea.

"Il Safer Internet Day per Kaspersky è un'ulteriore occasione di sottolineare l'importanza di educare le nuove generazioni ad un uso consapevole e sicuro della rete. I rischi cui possono incorrere bambini ed adolescenti, durante la navigazione online, ed in particolare nell'uso quotidiano dei dispositivi tecnologici, sono in continua evoluzione, ed è per questo che è importante che gli adulti di riferimento si tengano aggiornati dimostrando un interesse condiviso e buone competenze riguardo alle attività online dei loro figli. Infatti, il modo migliore per gli adulti di proteggere i più piccoli dai rischi della navigazione online, è quello di rafforzare la propria competenza digitale, conoscere il mondo del web, essere in grado di individuare e sfruttare le opportunità che offre, ma anche saper valutare in modo obiettivo e critico i potenziali pericoli che vi si nascondono", ha dichiaratoCesare D'Angelo, General Manager Italy di Kaspersky.





[1] La ricerca è stata fatta sulla base dei dati anonimizzati , come le query di ricerca, le applicazioni Android più popolari e le categorie di siti web, forniti volontariamente dagli utenti di Kaspersky Safe Kids, con l'obiettivo di esplorare gli interessi e i gusti dei bambini tra settembre e novembre 2021.