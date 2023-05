Cashback è un'espressione inglese che significa rimborso soldi in cambio di acquisti effettuati. Con il cashback, infatti, si guadagna facendo acquisti sia online sia nei negozi fisici con strumenti di pagamento elettronici.

Molte aziende adottano il cashback come strategia di marketing, basti pensare ai supermercati che promuovono schede punti.

Sul web si possono trovare molte opportunità di cashback e programmi fedeltà che prevedono sconti o regali. Generalmente si scarica una APP, ci si iscrive al programma e si ricevono crediti spendibili o sconti.

Tra le varie soluzioni esistono anche aziende interamente digitali, che offrono diverse forme di cashback, come ad esempio, B-Rewards.

L'azienda applicando strategie mirate di cashback e cardback è riuscita in poco tempo a creare un sistema di fidelizzazione clienti organico e lineare. Motivare e incentivare i dipendenti si è subito mostrata una strategia vincente. Benefit, incentivi, sistemi di retribuzione adottati al fine di orientare i comportamenti dei dipendenti verso gli obiettivi – sono solo alcuni degli aspetti osservati da molti esperti di risorse umane.

Il cashback funziona perchè è uno dei meccanismi promozionali più diffusi in assoluto. Un sito di cashback è un sito dove gli utenti registrati possono guadagnare una percentuale in base agli acquisti effettuati presso i negozi online convenzionati. Spesso questi siti presentano anche un sistema di referenza grazie al quale è possibile guadagnare una percentuale extra derivante dalle attività dei propri invitati (referrals). tale strategia è un motivo in più per utilizzare i sistemi di cashback.