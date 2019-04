Il 9 Aprile a Messina il Roadshow dedicato ai Mercati Arabi: SICILY ROAD TO THE ARAB WORLD

“Sicily Road to the Arab World” è il titolo del Roadshow organizzato dalla Joint Italian Arab Chamber of Commerce, in collaborazione con la Camera di Commercio di Messina che si svolgerà Martedì 9 Aprile 2019, alle ore 9.30, presso la sede della Camera di Commercio di Messina. Piazza F. Cavalotti 3 (Messina).

"L’Italia ed i Paesi arabi sono uniti da forti legami di carattere storico, culturale, politico e di vicinanza, che col tempo hanno portato allo sviluppo di relazioni economiche stabili e diversificate tra loro. Non è un caso che l’interscambio commerciale tra Italia e Paesi arabi sia raddoppiato negli ultimi quindici e che proprio i Paesi dell’area MENA ( Medio Oriente e Nord Africa) rappresentino il principale mercato di sbocco per i prodotti italiani, dopo quello europeo.

Si tratta di un mercato in espansione, con una popolazione relativamente giovane, che presenta grandi opportunità per le imprese italiane, e in particolare per la Sicilia e il made in Sicily. Il workshop ha l'obiettivo di approfondire le opportunità che i mercati arabi offrono per le imprese siciliane, con un’attenzione particolare agli strumenti ed ai servizi più efficaci per intraprendere un efficace processo di internazionalizzazione."

Nello specifico, gli argomenti trattati saranno:

1. Agire in Mercati complessi: affrontare le sfide e coglierne le opportunità. Il ruolo di Jiacc;

2. Questioni legali e fiscali: il supporto di Jiacc;

3. Finanza agevolata e strumenti per l'internazionalizzazione.

Intervengono: Pietro Paolo Rampino, Vice-Presidente della Joint Italian Arab Chamber of Commerce; Nino Zizzo, Business Developer (mercati arabi e halal) della Joint Italian Arab Chamber of Commerce; Giovanni Mangano, Esperto Programmazione Europea ed Agevolazioni alle Imprese; Roberto Scalia, Presidente Commissione Fiscalità Joint Italian Arab Chamber of Commerce.

La partecipazione all'evento dà diritto a 3 crediti da parte dell'Ordine dei Commercialisti e Revisori contabili di Messina, e 2 crediti da parte dell'Ordine degli Avvocati di Messina. L’invito è rivolto a tutte le Aziende, Startup, Cooperative, Consorzi e Reti di imprese interessate ad allargare il proprio business in Mercati Arabi, e in particolare alle aziende del settore agroalimentare, food & beverage, al settore turistico, ospitalità e ristorazione, prodotti e servizi di lusso, esperti del settore FOOD.

La partecipazione è GRATUITA e LIBERA.

La Joint Italian Arab Chamber of Commerce (JIACC), ha il compito di aiutare le aziende a superare le difficoltà derivanti dall’approcciare mercati complessi, creando le condizioni per permettere uno scambio economico e commerciale fruttuoso e duraturo, anche promuovendo una migliore conoscenza della cultura dei Paesi con cui si interfacciano.



Si tratta di un’associazione senza scopo di lucro che si pone come punto di incontro tra le imprese italiane e i Paesi arabi, svolgendo da un lato una funzione di assistenza e supporto ai processi di internazionalizzazione in tali mercati, e contribuendo dall’altro alla promozione del Sistema Italia.