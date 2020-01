Cosa sono quei pezzetti neri all'interno del pane? Se lo è chiesto una donna che si apprestava a mangiare una delle fette di pane acquistate in precedenza.

E per fortuna che lo ha fatto, perché quelli che non capiva che cosa potessero essere erano dei pezzi di un ratto che, evidentemente, era finito nell'impasto. Il povero topo, una volta lievitato era stato poi cotto e tagliato a fette per finire poi in un distributore automatico dove è stato acquistato.

Unico problema è che il confezionamento di quel prodotto non prevede la tracciabilità del produttore, anche se, a meno di miracoli, è comunque rintracciabile chi abbia riempito il distributore che, a sua volta, potrà indicare il fornitore o i fornitori.

Nella vicenda c'è comunque un aspetto molto positiva che non va affatto sottovalutato. Quale? Che il fatto è accaduto in Belgio!