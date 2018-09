Hotel Costez: closing party a Telgate (BG), opening party a Cazzago (BS)

Weekend di closing party della stagione estiva 2018 per Costez - Telgate (BG). Si parte venerdì 21 settembre con uno scatenato evento free (ingresso libero). In console e sul palco gente che sa sempre come far scatenare il pubblico: dj Steven Nicola e Nicola Zilioli, alla voce Mapez. Si continua a ballare forte, e pure con stile anche sabato 22 settembre '18 quando prende vita il Closing Party vero e proprio. In console in main room ci sono DR.Space e Gianluca Motta, due dei dj bresciani più attivi e capaci di far muovere a tempo il dancefloor mixando hit del momento e sonorità sorprendente. Alla voce c'è invece Mapez mentre nella grande Green Room arriva Nicola Zilioli.

Il weekend successivo, quello del 28 e 29 settembre, invece riapre l'Hotel Costez di Cazzago (BS), dj bar pieno di musica e ottimi drink che è ormai l'epicentro del divertimento in Franciacorta e non solo. Sul flyer che racconta l'evento c'è scritta una frase che chi ha voglia di divertirsi può davvero sentire sua: L'inverno non esiste. Chi ha voglia di vivere weekend di musica e sorrisi può senz'altro iniziarli all'Hotel Costez. Venerdì 28 in console ci sono Nicola Zilioli (NZ DJ) e alla voce arriva Brio. Sabato 29 invece il groove è quello di Steven Nicola e la voce è quella di Mapez. All'Hotel Costez di Cazzago (BS) l'ingresso è sempre libero con consumazione facoltativa e il divertimento inizia

Costez è un brand simbolo di divertimento, ritmo, party e notti passate a ridere con gli amici. Creato da Paolo e Francesco Battaglia nel 2007, nel tempo è cresciuto facendo scatenare club, discobar, festival in diverse regioni italiane. Chi balla con Costez lo fa al massimo con ottimi dj, show di qualità, scenografie, servizio sempre curati e soprattutto con uno staff di ragazzi che mentre lavorano si divertono... o viceversa.