Il rame è considerato il metallo industriale per eccellenza, e per questo motivo riflette in maniera fedele l'andamento dell'economia, in special modo quella cinese.

Non stupisce allora che nell'ultimo periodo il suo prezzo non abbia trovato slancio e, anzi, abbia vissuto alcuni mesi di frenata. Tuttavia, secondo gli analisti intervistati dal LME (London Metal Exchange), le cose potrebbero presto cambiare.

Secondo quanto riferisce il 53%, il rame sarà la scelta predominante nel segmento dei metalli di base il prossimo anno. Lo stagno è al secondo posto con il 23% dei voti, mentre il resto ha ricevuto il 4–9%.

Non solo. Il prezzo del rame potrebbe balzare soprattutto nel 2025, trascinato soprattutto dalla crescente domanda legata alla transizione energetica, che difficilmente sarà soddisfatta dall’espansione della produzione mineraria.