Favignana: All’ex stabilimento Florio si è discusso sulla riapertura della Tonnara fissa

24/07/2017 11:48 - Favignana. Sembra profilarsi un percorso di rinascita per la Tonnara di Favignana e per la pesca del Tonno in uno dei mari più belli e ricchi di storia del Mediterraneo. Il disegno di legge sulla… (Vivienna - Vivisicilia)