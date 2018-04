Per i puristi potrà sembrare una bestemmia, ma questa è una in più delle tante rivisitazioni della carbonara che potreste incontrare. Avremmo potuto chiamarla “Fiori e germogli”, ma abbiamo scelto, per similitudine, Fiores alla carbonara di asparagi selvatici.



Ingredienti (per 4 persone)

320 grammi di pasta corta Flores; 150 grammi di guanciale; un mazzetto di asparagi selvatici da circa 100 grammi; 2 tuorli d’uovo; 100 grammi di pecorino grattugiato; sale.