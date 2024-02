Certo, ecco alcune informazioni su Vittorio Sgarbi e il suo spettacolo Canova. Tra innocenza e peccato:

Vittorio Sgarbi è un critico d'arte, storico dell'arte, personaggio televisivo e politico italiano. È noto per la sua personalità esuberante e le sue opinioni spesso controverse.

Canova. Tra innocenza e peccato è uno spettacolo teatrale scritto e interpretato da Vittorio Sgarbi. Lo spettacolo è dedicato alla vita e all'opera di Antonio Canova, uno dei più grandi scultori del neoclassicismo.

Lo spettacolo è un viaggio attraverso la vita e l'opera di Canova, dalla sua giovinezza in Veneto al suo successo a Roma. Sgarbi analizza le opere di Canova, mettendo in luce la sua maestria tecnica e la sua capacità di esprimere la bellezza e la sensualità del corpo umano.

Lo spettacolo è arricchito da immagini di opere di Canova, proiettate su un grande schermo. Sgarbi commenta le immagini con il suo stile inconfondibile, fornendo al pubblico una nuova prospettiva sull'opera di questo grande scultore.

Antonio Canova ha incarnato, con le sue sculture, l’ideale di una bellezza eterna, fondata su principi di armonia, misura, equilibrio, affermandosi come massimo esponente del Neoclassicismo italiano e lasciando in eredità un ideale estetico che continua a vivere fino a oggi.

Canova tra innocenza e peccato intende indagare come questa eredità abbia influenzato i linguaggi artistici contemporanei, nella ricerca di un concetto di bellezza che trova declinazioni diverse - dalla fotografia alle esperienze scultoree più recenti - fino a venire talvolta negato in maniera radicale.

"Sgarbi ci regala una performance magistrale, ricca di spunti di riflessione, Uno spettacolo imperdibile per gli amanti dell'arte e della cultura", accompagnato da due maestri: Carlo Bergamasco al Piano e Marcello Corvino al violino.

"Un omaggio appassionato ad uno dei più grandi scultori di tutti i tempi".

27 e 28 febbraio 2024

ore 20,45

Corvino Produzioni

presenta

Vittorio Sgarbi

CANOVA

Tra innocenza e peccato

di Vittorio Sgarbi

con

Carlo Bergamasco Piano

Marcello Corvino violino

