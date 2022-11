Cristiano Ronaldo lascerà il Manchester United di comune accordo, con effetto immediato.Il club lo ringrazia per il suo immenso contributo nei due periodi trascorsi all'Old Trafford, segnando 145 gol in 346 presenze, e augura a lui e alla sua famiglia ogni bene per il futuro.Tutti al Manchester United rimangono concentrati nel cercare di raggiungere gli obiettivi stagionali sotto la guida di Erik ten Hag, lavorando assieme insieme per ottenere la vittoria sul campo.



Questo il comunicato rilasciato oggi dal Manchester United sul proprio sito con cui ha ufficializzato la rescissione del contratto, consensuale, tra il club e l'attaccante portoghese.

Tra Ronaldo e Erik ten Hag non correva buon sangue, perché da inizio stagione il tecnico olandese non lo schierava titolare e, in alcune partite, neppure lo faceva scendere in campo. A queste decisioni Ronaldo aveva risposto mostrando ampia insofferenza che è poi esplosa in parole di fuoco in una intervista rilasciata una settimana fa in cui criticava il club, dichiarando anche di non avere "alcun rispetto" per l'allenatore.

Cristiano Ronaldo aveva ancora sette mesi rimanenti di contratto a 500.000 sterline a settimana. La rescissioni di comune accordo lo lascisa libero di accasarsi in un altro club durante la finestra di mercato che si aprirà, ufficialmente, a gennaio.