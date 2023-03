Presentata dal Consigliere Damiano Maisano un’interrogazione al Sindaco per conoscere le ragioni del mancato funzionamento del semaforo ubicato sulla litoranea di Ponente, che regola l’ingresso/uscita delle vie Orgaz e Feliciata. L’esponente della Lega evidenzia che le lanterne semaforiche risulterebbero ad oggi spente e non funzionanti da diverse settimane e che “alcuni segnali stradali importantissimi sono rivolti a terra”. “Ritenuto – prosegue – che il funzionamento dei semafori installati in quella zona è di fondamentale importanza per la regolamentazione del flusso veicolare, visto che migliaia di automobilisti percorrono ogni giorno la predetta via non solo per la direzione Barcellona/Milazzo e viceversa; ma anche per immettersi in entrata ed in uscita nelle vie Orgaz e Feliciata, strade molto importanti colleganti i quartieri di Santa Marina, Bastione, Scaccia e San Marco, si chiede di riattivarli, così come richiesto da diversi cittadini anche per scongiurare incidenti, che potrebbero verificarsi e creare gravi danni alla cittadinanza".