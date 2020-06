Il covid-19 oltre a portare tante difficoltà nella vita di tutti i giorni, ha totalmente modificato i palinsesti delle maggiori competizoini sportive, a livello mondiale.

con l'annullamento e, soprattutto, lo slittamento dei campionati, anche il "mercato" dei calciatori, con scambi, vendite e prestiti si è dovuto adattare a questa nuova emergenza sanitaria.

Così, in base a quanto concordato in sede collegiale, in relazione anche alle altre federazioni europee, la prossima sessione di calciomercato in Italia si svolgerà dal 1 settembre al 5 ottobre.